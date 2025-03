“Donne al volante”: un’iniziativa per sfatare pregiudizi e promuovere la parità di genere

“Donne al volante” è il titolo scelto per l’iniziativa promossa dalla Polizia di Stato, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Catania e il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine, con l’obiettivo di contrastare stereotipi e luoghi comuni ancora oggi rivolti alle donne. L’evento, pensato per celebrare l’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, ha riscosso grande successo, coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori catanesi che hanno gremito il Teatro “Sangiorgi” per assistere a un vivace e stimolante dibattito.

Al centro dell’incontro, le testimonianze di donne che ricoprono ruoli di rilievo in diversi settori istituzionali, sociali, sanitari, dell’istruzione, della comunicazione e dell’imprenditoria. Tra le relatrici, il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catania, Carla Santocono, la professoressa dell’Università degli Studi di Catania, Angela Ida Nicotra, la responsabile della Rianimazione Pediatrica dell’Ospedale Garibaldi, Roberta Stancanelli, il notaio Maristella Portelli, la dirigente della Digos della Questura di Catania, Manuela Recca, la presidente di Confindustria Catania – Imprenditoria Femminile, Monica Luca, e la sociologa e criminologa forense, Annamaria Venere.

Le relatrici hanno condiviso con gli studenti aspetti cruciali della loro carriera, raccontando le sfide affrontate e le difficoltà superate, soprattutto nelle fasi iniziali, riuscendo a sfatare pregiudizi e dimostrando che competenza, impegno e determinazione sono le chiavi per abbattere ogni barriera di genere. Gli alunni degli istituti “Lombardo Radice”, “Nicola Spedalieri”, “Galileo Galilei”, “Angelo Musco” ed “Emilio Greco” hanno seguito con interesse e partecipazione, interagendo con domande e riflessioni.

L’incontro è stato moderato dalla giornalista Valeria Maglia e impreziosito dall’esibizione di un ensemble musicale dell’Istituto “Musco”, che ha eseguito alcuni brani del proprio repertorio. Un momento particolarmente intenso è stato la proiezione del cortometraggio “Questo non è amore”, realizzato dagli studenti della classe 4A del Liceo Artistico ad indirizzo musicale e audiovisivo “Musco”, sotto la guida del professor Mario Mangione. Il corto ha raccontato una storia di violenza domestica interrotta dall’intervento della figlia della vittima, dopo aver appreso a scuola le misure di protezione previste dalla legge, tra cui l’importanza dell’Ammonimento del Questore, un provvedimento amministrativo che tutela la vittima prima dell’avvio di un procedimento penale.

Alla realizzazione del video hanno collaborato gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania, da sempre impegnati nella gestione di questi casi e in campagne di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Il Questore ha evidenziato come “i protagonisti di questa giornata siano gli studenti, ai quali è stato dimostrato come competenza e coraggio possano abbattere le barriere culturali e superare ogni forma di discriminazione.”

Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania, Antonino Distefano, ha ringraziato la Questura per la collaborazione, sottolineando i progressi ottenuti nel percorso verso l’uguaglianza di genere e invitando gli studenti a impegnarsi per rimuovere i residui ostacoli culturali e sociali.

Infine, il vicepresidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati ha ribadito l’importanza di valorizzare il contributo delle donne nella società, ricordando come le esperienze delle relatrici abbiano testimoniato concretamente la possibilità di superare le discriminazioni attraverso la competenza e la determinazione.