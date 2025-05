Alessandro Porto entra all’Ars: «Porto con me passione e impegno per la Sicilia»

Ha prestato giuramento alle 15 di ieri, prendendo ufficialmente posto tra i banchi dell’Assemblea Regionale Siciliana. Alessandro Porto, ex assessore comunale alla Protezione civile, entra all’Ars al posto di Giuseppe Castiglione, sospeso in seguito alle misure cautelari disposte nell’ambito dell’inchiesta “Mercurio” della Procura, che lo vede indagato per voto di scambio. La surroga è avvenuta con l’ufficializzazione del primo dei non eletti nella lista, proprio Porto, che ha lasciato l’incarico comunale entro la giornata. «Auguro a Castiglione di potere dimostrare al più presto la sua totale estraneità ai fatti contestati e di tornare all’Ars. Sarò felice di ridargli il posto», ha dichiarato Porto. «Sono rimasto in silenzio per rispetto dell’uomo e del momento difficile che sta attraversando. Oggi però sono emozionato e orgoglioso di rappresentare tutti i siciliani. Porterò a Palermo la stessa passione che mi ha sempre contraddistinto».

L’esordio del neo deputato regionale è accompagnato da parole chiare sul suo impegno: «Mi occuperò di riqualificazione del territorio, contrasto al disagio sociale e sanità. Anche se riuscissi a realizzare solo lo 0,1% di quanto spero, per me sarebbe già un grande risultato». Immediato il saluto del sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ha voluto esprimere pubblicamente stima e auguri: «Alessandro ha dimostrato grande spirito costruttivo e lealtà istituzionale. Siamo certi che saprà portare lo stesso entusiasmo all’Ars, coniugando la passione civica alla competenza maturata negli anni come amministratore locale».