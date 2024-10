Aggressione a Cibali: figlio accoltella la madre per soldi, arrestato per tentato omicidio

Una donna di 62 anni è in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata ripetutamente dal figlio in un palazzo del quartiere Cibali. L’aggressione, avvenuta davanti al fratellastro di 24 anni, è scaturita dal rifiuto della madre di consegnargli denaro per acquistare crack. Il figlio, 32 anni, ha sferrato una decina di colpi, prima di essere arrestato in flagranza di reato dagli agenti della polizia per tentato omicidio. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata in condizioni critiche.

