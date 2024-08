Sicurezza e controlli intensi nel Weekend di fine agosto a Catania

Anche in questo ultimo fine settimana di agosto, le forze dell’ordine sono state impegnate in un’intensa attività di controllo per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nelle aree più frequentate, soprattutto quelle balneari, meta di giovani e turisti.

I controlli, disposti con un’ordinanza del Questore di Catania, sono stati realizzati secondo un nuovo modulo operativo ideato per la stagione estiva. Questo ha previsto una redistribuzione mirata delle pattuglie sul territorio, con un’attività di vigilanza capillare. L’azione si inserisce nel quadro delle direttive del Ministro dell’Interno e delle decisioni prese in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Catania, con particolare attenzione alle aree più frequentate in questo periodo.

Nel dettaglio, le forze della Questura, supportate dal Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, dalla Polizia Scientifica e dal XII Reggimento Carabinieri, hanno assicurato un pattugliamento fisso e dinamico. Questo ha interessato sia il centro storico sia le aree come piazza Nettuno, che in questo periodo accolgono molte famiglie e bambini.

Lungo tutta la fascia costiera cittadina, gli equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza hanno vigilato per tutta la notte, prevenendo situazioni di spaccio di stupefacenti e abuso di alcolici tra i giovani. Durante i controlli, sono state identificate 198 persone, di cui 26 con precedenti penali, e 90 veicoli sono stati sottoposti a verifica.

Particolare attenzione è stata rivolta a piazza Europa, piazza Nettuno e via del Rotolo, dove sono state riscontrate 38 violazioni del Codice della Strada, principalmente per il mancato uso del casco, guida senza patente, e mancanza di copertura assicurativa. Sono stati effettuati i fermi amministrativi dei motocicli coinvolti. Inoltre, diverse perquisizioni alla ricerca di stupefacenti, rivolte soprattutto ai giovani, hanno avuto esito negativo.

L’azione di contrasto ai posteggiatori abusivi ha visto l’intervento tempestivo della Polizia di Stato, grazie alle segnalazioni ricevute tramite l’app YouPol. Tre uomini sono stati colti in flagrante mentre operavano in via Dusmet e sono stati sanzionati e allontanati dalla zona.

I Carabinieri, con le Compagnie di Piazza Dante e Fontanarossa e il Nucleo Radiomobile di Catania, hanno operato nel quartiere San Cristoforo e lungo il lungomare Kennedy, contrastando la criminalità diffusa e le condotte pericolose. Sono state controllate 97 persone e 54 veicoli, con 13 violazioni del Codice della Strada per un totale di € 5.000 di multe.

Il dispositivo di prevenzione contro la guida in stato di ebbrezza, composto da diverse pattuglie munite di etilometro, non ha riscontrato alcuna infrazione, con i tassi alcolemici rilevati sempre entro i limiti di legge. Inoltre, una perquisizione ha portato al sequestro di 0,61 grammi di cocaina, con il relativo segnalamento del possessore alla Prefettura.

L’azione capillare delle forze dell’ordine ha garantito lo svolgimento sereno della movida notturna nel centro storico e lungo viale Kennedy, evitando disordini e impedendo comportamenti scorretti alla guida e parcheggi selvaggi. Nell’area di Castello Ursino, i Carabinieri hanno inoltre vigilato sull’osservanza del divieto di circolazione, senza riscontrare particolari problematicità.

Grazie alla presenza costante e dinamica delle pattuglie, il weekend si è concluso senza incidenti rilevanti, confermando l’efficacia delle misure di sicurezza adottate.