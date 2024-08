Accoltellamento tra fratelli a Fiumefreddo di Sicilia

La notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, una lite tra due fratelli è degenerata in un accoltellamento in un alloggio di via Vittorio Emanuele Orlando, nella zona Vignagrande a Fiumefreddo di Sicilia. Il fratello minore, di 17 anni, ha accoltellato il fratello maggiore, di 27 anni, nel tentativo di difendere i genitori. La vittima, ferita gravemente, è stata trasportata all’ospedale San Vincenzo di Taormina in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita dopo un intervento chirurgico.

Secondo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Giarre, il fratello maggiore sarebbe rientrato a casa ubriaco, distruggendo mobili e aggredendo i genitori per futili motivi. Il 17enne è intervenuto per difendere i genitori, ferendo il fratello con tre coltellate al torace e all’addome. Il padre ha chiamato i carabinieri, che hanno accertato la legittima difesa del minore. Il 17enne è stato affidato ai genitori dopo la ricostruzione dei fatti, in accordo con il magistrato di turno.