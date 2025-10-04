Schifani ritrova la sua “casa politica” alla Festa dell’Amicizia Dc di Cuffaro

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 04 Ottobre 2025 - 08:05

RIBERA – Per una sera, la città delle arance è diventata la “casa politica” di Renato Schifani. Il governatore ha messo da parte le fibrillazioni politiche palermitane per immergersi nell’atmosfera calorosa della Festa dell’Amicizia, organizzata dalla Dc di Totò Cuffaro, che lo ha accolto come ospite d’onore.

Schifani ha voluto manifestare senza esitazioni la propria vicinanza politica e personale, affiancandosi a Cuffaro per rilanciare i principi fondanti della Democrazia cristiana. A fare da testimone d’eccezione è stato Lillo Mannino, arrivato da Sciacca per tenere una “lezione” sul pensiero di Alcide De Gasperi, sottolineando la necessità di una “paziente applicazione del metodo democratico” e della ricerca di consenso attraverso il dialogo e l’apertura.

Durante la serata, Schifani ha incontrato una delegazione di agricoltori della zona, che gli ha consegnato un documento con richieste di sostegno per affrontare la crisi del comparto.

Il programma si è poi spostato in piazza, tra taglio del nastro, fuochi d’artificio e l’esibizione di Fausto Leali, idolo giovanile del governatore. Per evitare interviste sgradite, lo staff del presidente ha adottato un piano coordinato di protezione mediatica, riuscendo a garantire una serata tranquilla per Schifani e per l’entourage democristiano.

La serata si è chiusa con una cena tipica a base di pesce e piatti locali, tra cui risotto alle cozze, busiate con pesce spada e melanzane, e dolci alla ricotta. Alla moglie di Schifani è stato inoltre donato un manufatto di ceramica di Sciacca.

L’iniziativa ha confermato l’ospitalità di Ribera e il forte legame tra il mondo cuffariano e la presidenza regionale, in un contesto politico che per Schifani ha rappresentato una parentesi di accoglienza e consenso.

Sbardella avverte Schifani: “Tensione altissima nella maggioranza”

Redazione 04 Ottobre 2025 - 08:31
Regione siciliana (cataniaoggi.it-facebook)

Manovra quater da 240 milioni: fondi per trasporti, bonus libri, concorsi e bollo auto senza interessi

Redazione 03 Ottobre 2025 - 10:37

Apud Jatum, due locali siciliani tra i migliori d’Italia secondo TripAdvisor

Redazione 02 Ottobre 2025 - 15:35

Sicilia e intelligenza artificiale: tra fiducia e timori, il Sud guarda al futuro del lavoro

Redazione 01 Ottobre 2025 - 15:35

Le Valli del Mito e della Musica, all’Ars presentati i risultati del progetto GAL Taormina Peloritani

Redazione 01 Ottobre 2025 - 08:09

25 milioni per i call center sanitari, gli ex Almaviva sperano nel rilancio

Redazione 01 Ottobre 2025 - 07:41

Ultimissime

Sbardella avverte Schifani: “Tensione altissima nella maggioranza”

Redazione 04 Ottobre 2025 - 08:31

Schifani ritrova la sua “casa politica” alla Festa dell’Amicizia Dc di Cuffaro

Redazione 04 Ottobre 2025 - 08:05

Olio extravergine di oliva a 2,50€ al litro: il prezzo più basso da 25 anni a questa parte | Urla e spintoni alle casse, solo in questi punti vendita

Carolina Falco 04 Ottobre 2025 - 07:35

Nuova oasi linguistica scoperta in Italia: in questo paese parlano ancora latino, il loro idioma è rimasto congelato nel tempo

Carolina Falco 03 Ottobre 2025 - 21:35

Bronte si prepara alla Sagra del Pistacchio 2025: tradizione, inclusione e gusto

Redazione 03 Ottobre 2025 - 20:30