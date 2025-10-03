Nuova oasi linguistica scoperta in Italia: in questo paese parlano ancora latino, il loro idioma è rimasto congelato nel tempo

Carolina Falco 03 Ottobre 2025 - 21:35

Scritta in latino (cataniaoggi.it-pexels)

Il latino è un patrimonio vivo della Chiesa cattolica, c’è uno Stato dove si parla ancora ed è la lingua ufficiale

Il latino continua ad avere un ruolo centrale nella Chiesa cattolica, specialmente nella liturgia e nei documenti ufficiali. Se può sembrare che questa lingua sia caduta in disuso, la realtà è ben diversa: il Concilio Vaticano II, pur promuovendo le lingue locali nella celebrazione, non ha mai abolito l’uso del latino. Al contrario, ha ribadito l’importanza di conservarlo come segno di continuità e unità tra i fedeli.

Il Concilio Vaticano II, attraverso la costituzione Sacrosanctum Concilium, ha promosso l’introduzione delle lingue volgari nella liturgia. Tuttavia, ciò non significava eliminare il Latino, ma integrarlo con le lingue parlate dai fedeli. Il documento afferma chiaramente che “l’uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini”. L’intenzione originaria era quindi quella di bilanciare l’uso delle lingue locali con la tradizione latina, garantendo una continuità con la storia della Chiesa.

La riforma liturgica stabiliva che la lingua parlata dovesse essere introdotta nelle letture, nelle preghiere e nei canti, ma non necessariamente sostituire completamente il latino. L’idea era quella di rendere la liturgia più comprensibile ai fedeli, senza rinunciare a una lingua che per secoli aveva unito i cattolici di tutto il mondo. In questo modo, la liturgia diventava più accessibile, mantenendo però un legame con la tradizione millenaria.

Un altro aspetto sottolineato dai documenti conciliari è la possibilità per i fedeli di continuare a pregare e cantare in latino almeno alcune parti fondamentali della Messa, come l’ordinario, che comprende il Gloria, il Credo, il Sanctus e l’Agnus Dei. Questo garantiva che i cattolici, indipendentemente dalla lingua madre, potessero ritrovarsi in un linguaggio comune nelle celebrazioni solenni.

Il latino come segno di unità

L’Ordinamento Generale del Messale Romano ricorda che, poiché le riunioni di fedeli di nazionalità diverse sono sempre più frequenti, è opportuno che almeno alcune parti della liturgia vengano mantenute in latino. In questo modo, si favorisce un canto e una preghiera condivisa, rafforzando il senso di unità della comunità cattolica internazionale.

La scelta del latino non è casuale: questa lingua si impose naturalmente poiché l’Impero Romano fu il contesto in cui la Chiesa si sviluppò. Anche dopo la caduta dell’Impero, la Chiesa mantenne il latino come strumento di comunicazione e unificazione. In un mondo diviso da lingue e culture diverse, il latino rappresentava un ponte, una base comune per la fede cristiana.

Città del Vaticano (cataniaoggi.it-pexels)

Una tradizione che continua oggi

Ancora oggi, molti documenti ecclesiali ufficiali vengono tradotti in latino, e il Vaticano ha recentemente promosso iniziative per preservarne l’uso, come una stazione radiofonica che trasmette in questa lingua antica. Ciò dimostra che il Latino non è un residuo del passato, ma continua ad avere un valore attuale come strumento di unità e identità.

Il latino rimane dunque un patrimonio vivo della Chiesa. Nonostante la diffusione delle lingue locali, esso continua a essere un segno di appartenenza e di comunione universale. La sua presenza nella liturgia e nei documenti ufficiali non è soltanto un richiamo alla tradizione, ma un modo per rafforzare i legami tra i cattolici di tutto il mondo, al di là delle barriere linguistiche.

