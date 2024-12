Raffaele Lombardo: “Forza Italia è la nostra scelta strategica, ma guardiamo anche a sinistra su alcuni temi”

Durante la trasmissione televisiva “Il Punto” su Telecolor, l’ex Presidente della Regione Raffaele Lombardo ha spiegato la sua visione politica riguardo alle alleanze e alla direzione futura del centrodestra siciliano. Lombardo ha confermato l’affiliazione con Forza Italia, sottolineando che questa affiliazione è in sintonia anche con le scelte di Lagalla e Miccichè. Pur mantenendo culture politiche diverse, i tre condividono la volontà di creare una forza politica che superi l’appartenenza militare ai partiti e punti a una visione più ampia, con una componente autonomista.

Lombardo ha inoltre dichiarato di aver raccolto il supporto di vari sindaci “non schierati” e di aver ufficializzato un patto con Forza Italia, sentendosi così un alleato forte e motivato in questa scelta. Ha precisato che l’affiliazione riguarda non solo il Movimento per l’Autonomia (MPA), ma anche una sintonia con Lagalla e Miccichè, rafforzando l’idea di una coalizione ampia e inclusiva.

L’ex Presidente ha anche espresso il suo sostegno a Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, affermando che se Schifani desidera ricandidarsi, lo sosterranno senza esitazioni. Ha aggiunto che Forza Italia deve essere il partito principale a proporre la sua candidatura, in quanto lo hanno sostenuto con forza nelle ultime elezioni regionali.

Lombardo ha parlato anche del futuro della politica italiana, citando De Gasperi e sottolineando l’importanza di un grande partito di centro che, pur rimanendo ancorato al centrodestra, guardi anche a sinistra su temi fondamentali come la solidarietà, la lotta alla povertà, l’occupazione e l’immigrazione. Ha ribadito inoltre l’importanza dell’autonomia, un tema che per lui è sempre stato cruciale, fin dai tempi della collaborazione con Lino Leanza.

Sull’autonomia, Lombardo ha espresso la sua posizione riguardo al referendum, suggerendo che sarebbe preferibile modificare la legge sull’autonomia piuttosto che procedere con un referendum che potrebbe risultare dannoso. Ha sottolineato che una legge equilibrata, con un ruolo forte del Parlamento, sarebbe la soluzione migliore per evitare conflitti e divisioni.

Riguardo all’immigrazione, Lombardo ha manifestato la sua solidarietà ai migranti, sottolineando che la nostra agricoltura siciliana dipende in gran parte dai lavoratori extracomunitari. Come cattolico, ha dichiarato di non poter restare insensibile alle sofferenze dei migranti, citando il caso della bambina che è riuscita a sopravvivere aggrappata a un copertone di un camion. Lombardo ha insistito sull’importanza di un’integrazione che consideri il valore umano e contribuisca alla crescita della nostra società.

Infine, ha parlato della necessità di riequilibrare i poteri tra il governo e il Parlamento, affinché quest’ultimo diventi più autorevole, con un sistema che consenta ai cittadini di esprimere la loro volontà direttamente, tramite il voto di preferenza. Le sue dichiarazioni tracciano una visione politica siciliana e nazionale che punta a superare le divisioni ideologiche e promuovere una maggiore inclusività e giustizia sociale.