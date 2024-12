San Berillo: operazione antidroga della Polizia di Stato per ripristinare la legalità

La Polizia di Stato, con il supporto del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, ha condotto nei giorni scorsi un’importante operazione di contrasto allo spaccio di droga nelle vie del quartiere San Berillo di Catania, zona spesso teatro di episodi di illegalità diffusa.

Coordinata nell’ambito delle direttive del Questore di Catania, l’operazione mirava a frenare la detenzione illecita di sostanze stupefacenti e a sottrarre ai pusher fonti di guadagno illegale. L’intervento ha visto l’impiego di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, l’unità cinofila antidroga della Questura e personale della Polizia Locale.

Durante l’operazione sono state identificate 95 persone, di cui 20 con precedenti penali, e controllati 45 veicoli. Il pattugliamento, concentrato in aree specifiche come via Delle Finanze, via Pistone, via Buda, via Carro, via Reggio e via De Marco, ha portato al ritrovamento di una significativa quantità di sostanze stupefacenti. Grazie al fiuto del cane-poliziotto “Maui”, sono stati scoperti circa 100 grammi di marijuana, occultati negli anfratti di vecchi edifici abbandonati. La droga è stata sequestrata, mentre i responsabili non sono stati ancora identificati.

L’azione di controllo è stata estesa anche alle aree limitrofe, tra cui piazza della Repubblica, via Di Prima, via Luigi Sturzo e via VI Aprile, per prevenire reati predatori, furti e danneggiamenti di veicoli in sosta.

Nel corso dell’operazione, è stato inoltre controllato un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di ricettazione continuata, commesso attraverso violazioni delle norme sul diritto d’autore. L’uomo è stato raggiunto da un provvedimento di detenzione domiciliare, notificatogli durante i controlli.

L’operazione si inserisce in una serie di interventi coordinati dalla Questura per garantire la sicurezza e ripristinare la legalità nelle aree più sensibili della città.