Procura di Palermo, richiesta di arresti domiciliari per 18 persone

Una nuova inchiesta scuote la politica siciliana. La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per diciotto persone, tra cui l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano. Le accuse ipotizzate vanno dall’associazione a delinquere alla corruzione, fino alla turbativa d’asta.

I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti gli indagati un invito a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari, nell’ambito degli interrogatori preventivi previsti prima che il gip si pronunci sulle richieste di misura cautelare. Solo dopo gli interrogatori, il giudice deciderà se disporre i domiciliari e, per il deputato Romano, se avviare la procedura di autorizzazione a procedere da parte del Parlamento.

A diversi indagati, tra cui l’ex presidente della Regione, i militari dell’Arma hanno notificato anche un decreto di perquisizione disposto dai magistrati inquirenti. Cuffaro e Romano risultano coinvolti in un’indagine della Procura di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, che ipotizza un sistema di appalti pilotati e presunti rapporti corruttivi. Nel fascicolo compaiono anche funzionari pubblici.

Secondo quanto emerge dagli atti, l’inchiesta ruota attorno a un presunto meccanismo di interferenze negli affidamenti pubblici e nella gestione di procedure amministrative. Gli investigatori stanno acquisendo documenti e tracciando i contatti tra alcuni soggetti coinvolti, per verificare l’esistenza di una rete organizzata di relazioni e interessi.

La vicenda assume particolare rilievo anche per i profili dei due principali indagati. Salvatore Cuffaro, oggi presidente nazionale della Nuova Democrazia Cristiana, era stato condannato a 7 anni di reclusione – condanna divenuta definitiva nel 2011 – per favoreggiamento alla mafia. Uscì dal carcere nel 2015, dopo aver scontato 4 anni e 11 mesi, beneficiando di un anno di indulto per reati non ostativi e della riduzione prevista per la buona condotta. Saverio Romano, accusato in passato di concorso esterno in associazione mafiosa, fu prosciolto nel 2012 dal gip con la formula dell’insufficienza di prove.

La richiesta di misure cautelari da parte della Procura rappresenta un passaggio delicato in un’indagine ancora in corso. Gli avvocati degli indagati hanno fatto sapere che i loro assistiti respingeranno ogni accusa e chiariranno la propria posizione nel corso degli interrogatori. Toccherà al giudice per le indagini preliminari valutare la fondatezza delle contestazioni e l’eventuale sussistenza delle esigenze cautelari indicate dai magistrati.

Un’inchiesta complessa, dunque, che intreccia politica, amministrazione e rapporti personali, riaccendendo l’attenzione sul confine sottile tra potere e responsabilità pubblica in Sicilia. Le decisioni del gip, attese nei prossimi giorni, determineranno l’evoluzione giudiziaria e politica di una vicenda che ha già fatto discutere l’intero panorama regionale.

Procura Palermo; inchiesta Sicilia; Ros Carabinieri; Salvatore Cuffaro; Saverio Romano; Vito Raso; Democrazia Cristiana; Noi Moderati; Maurizio de Lucia; corruzione; turbativa d’asta; arresti domiciliari; gip Palermo; appalti pubblici; Regione Siciliana; Nuova Dc

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.