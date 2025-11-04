Ponte sullo Stretto, Lega a Messina: “100 mila posti di lavoro e infrastrutture per il Sud”

Un flash mob molto partecipato ha radunato militanti della Lega e cittadini a Messina per dire “Sì al Ponte sullo Stretto, non rubateci il futuro”. L’iniziativa, organizzata nel pomeriggio di oggi, ha preceduto la riunione straordinaria del direttivo provinciale della Lega per Salvini Premier, e ha voluto riaffermare la volontà del partito di sostenere un’opera considerata “fondamentale per il futuro del Mezzogiorno”.

“Tredici miliardi e mezzo per realizzare il Ponte sullo Stretto – ha dichiarato il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega – sono il più grande investimento in un’unica opera che l’Italia sta sostenendo in questo momento. Il Ponte verrà realizzato perché la determinazione di Governo e Parlamento è chiara e la ribadiamo anche dopo il parere della Corte dei Conti. La Sicilia e la Calabria hanno bisogno di questa infrastruttura che connetterà il Sud al resto del Paese, in una logica continentale”.

Germanà ha inoltre sottolineato il sostegno al vicepremier Matteo Salvini: “Ha il nostro pieno appoggio e quello dei siciliani che hanno fatto vincere il centrodestra sia a Roma che in Sicilia votando un programma elettorale che conteneva il Ponte sullo Stretto. Non possiamo rinunciare a più di 100 mila posti di lavoro, diretti e indiretti, che si creeranno grazie ai lavori e alla gestione del Ponte”. Durante l’incontro, il commissario provinciale Davide Paratore ha aperto i lavori con un minuto di silenzio in memoria di Giuseppe Di Dio, il giovane ucciso a Capizzi: “Chiediamo giustizia – ha detto – una giovane vita non può essere spezzata così. Ci auguriamo che l’omicida e i suoi sodali vengano processati e condannati presto al massimo della pena”.

Nel corso del direttivo, a cui hanno partecipato numerosi sindaci e amministratori locali, si è discusso anche della nuova campagna di tesseramento. Il deputato regionale Pippo Laccoto, presidente della Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha ribadito “la necessità di organizzare la Lega in maniera capillare sul territorio” e di “avviare una fase di tesseramento straordinario per arrivare rapidamente a una stagione congressuale”.

Sul tema delle infrastrutture, il responsabile regionale Enti Locali Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo, ha ricordato che gli investimenti complessivi del Ministero dei Trasporti tra Sicilia e Calabria superano i 60 miliardi di euro, comprendendo ferrovie, porti, aeroporti, strade e autostrade. Il responsabile provinciale Salvatore Castrovinci, sindaco di Torrenova, ha infine annunciato che “grazie al Ponte si faranno opere di connessione che restituiranno al territorio della provincia di Messina infrastrutture moderne, a partire dalla nuova metropolitana dello Stretto che avrà tre stazioni a Messina”.