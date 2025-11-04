Carabinieri in azione a Giarre, sequestrati oltre 700 grammi di droga

Operazione dei Carabinieri a Giarre nell’ambito di un piano di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa. I militari della Stazione di Giarre, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno eseguito una serie di perquisizioni e ispezioni in aree sensibili del centro urbano, scoprendo armi e droga in più punti della città.

Nel corso di un controllo nei locali comuni di un complesso di edilizia popolare, i Carabinieri hanno rinvenuto un fucile a canne mozze, privo di marca e matricola, insieme a 41 cartucce calibro 20 e oltre 130 grammi di marijuana. Tutto il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti. Gli investigatori stanno ora eseguendo accertamenti balistici per risalire alla provenienza dell’arma e ai responsabili del possesso delle sostanze stupefacenti.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione di una 54enne di Giarre, trovando 78 grammi di cocaina e 280 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. La donna è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa di ulteriori verifiche giudiziarie.

Infine, nel quartiere Satellite, i militari dell’Arma hanno scoperto un ulteriore nascondiglio: sotto una pianta sistemata nel cortile condominiale erano occultati 120 grammi di hashish, 55 grammi di cocaina e 235 grammi di marijuana. Anche in questo caso la droga è stata sequestrata e sono in corso indagini per individuare i responsabili.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di sicurezza e contrasto allo spaccio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per garantire legalità e controllo nel comprensorio giarrese.

