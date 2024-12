Operazione “Villa Glori”: 12 misure cautelari e 8 indagati per gravi reati

Questa mattina, oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto di unità specializzate dell’Arma, hanno dato esecuzione a un’importante operazione su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania. L’azione ha portato all’emissione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Catania su richiesta della Procura, nei confronti di 12 persone: 6 soggetti sono stati condotti in carcere, mentre altri 6 sono stati sottoposti all’obbligo di dimora.

Contemporaneamente, sono in corso perquisizioni domiciliari e notifiche di informazioni di garanzia nei confronti di ulteriori 8 indagati che risultano, al momento, in stato di libertà.

I reati contestati e il contesto investigativo

Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari e sulla base delle evidenze raccolte, gli indagati – per i quali resta ferma la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva – sono accusati, a vario titolo, di concorso in estorsione, furto aggravato in concorso, ricettazione aggravata in concorso, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di armi.

L’operazione, denominata “Villa Glori”, ha smascherato un gruppo criminale radicato nel quartiere Picanello di Catania, che utilizzava una stalla come base operativa. Grazie a strumenti tecnologici avanzati, la banda avrebbe messo a segno decine di furti di veicoli in tutta la provincia etnea, per poi avviare richieste estorsive ai proprietari con il metodo del “cavallo di ritorno”. In base al valore del veicolo, venivano richieste somme di denaro che superavano le migliaia di euro. In alternativa, i mezzi rubati venivano smontati e i pezzi venduti nel mercato nero.

Traffico di droga e armi

Le indagini hanno inoltre rivelato che 12 dei soggetti coinvolti sarebbero stati attivi anche nel traffico e nella detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana, hashish e droghe sintetiche.

Il gruppo, noto per la disponibilità di armi, operava con una struttura ben organizzata e si avvaleva di metodi sofisticati per condurre le proprie attività illecite, ampliando la propria influenza in diverse aree del territorio catanese.

L’attività investigativa, ancora in fase preliminare, rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro il crimine organizzato nella provincia etnea.