Maxi operazione contro la pirateria audiovisiva: smantellata rete internazionale

La Polizia di Stato ha condotto la più grande operazione contro la pirateria audiovisiva mai realizzata in Italia e in Europa, sotto il coordinamento della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania. Oltre 270 operatori della Polizia Postale hanno eseguito 89 perquisizioni in 15 regioni italiane, mentre, grazie alla collaborazione con le forze di polizia straniere, sono state effettuate altre 14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, coinvolgendo complessivamente 102 persone. Contestualmente, la polizia croata ha eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati. L’operazione ha permesso di smantellare la più grande organizzazione criminale transnazionale dedicata alla pirateria audiovisiva, che si avvaleva di un’infrastruttura informatica avanzata per fornire servizi illegali a oltre 22 milioni di utenti in tutto il mondo. Questo intervento rappresenta un colpo decisivo contro il mercato illegale, evidenziando l’efficacia della cooperazione internazionale nel contrasto alla criminalità organizzata.

