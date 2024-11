Sicilia Express: il treno che sfida il caro voli e rende il viaggio un’esperienza unica

La Regione Siciliana, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, lancia il Sicilia Express, un collegamento speciale che unisce le città del Nord e Centro Italia con la Sicilia durante le festività natalizie. L’obiettivo è offrire un’alternativa economica ai voli, trasformando un lungo tragitto in un’esperienza di viaggio indimenticabile.

Il Sicilia Express parte il 21 dicembre da Torino Porta Nuova con arrivo a Messina il giorno successivo. Dopo l’attraversamento dello Stretto, il treno si divide in due sezioni: una diretta a Palermo con fermate a Milazzo, Cefalù e Termini Imerese, e l’altra verso Siracusa con tappe a Taormina, Catania e Augusta. Il ritorno è previsto per il 5 gennaio con partenza da Messina e arrivo a Torino Porta Nuova il giorno successivo.

I biglietti, acquistabili dal 3 dicembre su tutti i canali Trenitalia, hanno un costo a partire da 30 euro per garantire una soluzione accessibile a chi desidera tornare in Sicilia per le festività. I passeggeri possono scegliere tra carrozze letto, cuccette e scompartimenti con sei posti a sedere, usufruendo di livelli di servizio che coniugano comfort e convenienza.

Durante il viaggio, i passeggeri potranno vivere un’esperienza autentica grazie a eventi a bordo curati da ospiti speciali come Salvo Piparo e Claudio Casisa, che racconteranno storie e aneddoti sulla Sicilia. Due carrozze ristorante serviranno piatti tipici siciliani, mentre gli animali domestici saranno ammessi gratuitamente.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato che il Sicilia Express è un primo passo per aiutare i siciliani a tornare a casa senza dover affrontare i costi proibitivi dei voli, promettendo ulteriori interventi contro il caro voli. Anche l’assessore Aricò ha evidenziato l’importanza di rendere il treno un’opzione economica e confortevole, in grado di far sentire i passeggeri in Sicilia sin dalla partenza.

Questo progetto rappresenta una nuova visione del viaggio, combinando turismo lento e sostenibile con il desiderio di offrire un ritorno a casa speciale e accessibile.