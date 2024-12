Controlli serrati nel weekend: sicurezza e legalità nella movida natalizia

Anche in quest’ultimo fine settimana, caratterizzato da un grande afflusso di persone nel centro cittadino per l’approssimarsi delle festività natalizie, sono stati intensificati i controlli interforze, come previsto dall’ordinanza del Questore di Catania. L’obiettivo è stato garantire ordine e sicurezza pubblica nelle zone della città interessate dalla cosiddetta movida.

Un articolato dispositivo coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato ha coinvolto pattuglie della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e l’Esercito Italiano impegnato nell’operazione “Strade Sicure”. Il dispositivo ha previsto il supporto operativo della Polizia Scientifica per vigilare sia sulla movida serale e notturna sia sulle iniziative organizzate nel centro storico per le festività.

Tra le aree maggiormente presidiate, figurano piazza V. Bellini, via Sangiuliano, via Etnea, piazza Università e altre vie ad alta affluenza. Durante la serata, sono state identificate 230 persone (di cui 43 con precedenti) e controllati 115 veicoli. Diverse sanzioni sono state elevate per violazioni del Codice della Strada, tra cui guida senza casco, senza assicurazione e senza revisione, per un totale di 15 verbali e circa 3.700 euro di multe.

Cinque parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi in attività illecita e multati, con due di loro denunciati per inosservanza del DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane). Oltre alle sanzioni, è stato sequestrato denaro per circa 150 euro, ritenuto provento dell’attività illecita.

L’azione di controllo ha incluso anche interventi per prevenire e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti, con perquisizioni mirate nelle aree frequentate da giovani. Nel corso del weekend, sono stati denunciati un uomo e una donna per furto aggravato, sorpresi mentre asportavano benzina da un’auto in sosta. Sequestrati circa 25 litri di carburante, poi restituiti ai legittimi proprietari.

Anche l’Arma dei Carabinieri ha svolto analoghi controlli, dispiegando un dispositivo dinamico con pattuglie, militari a piedi ed etilometri. Complessivamente, sono state controllate 131 persone e 70 veicoli, con 18 verbali per violazioni al Codice della Strada per un totale di 10.500 euro. Tra le sanzioni, la sospensione di quattro patenti e la decurtazione di 45 punti.

Grazie a questi controlli serrati e alla presenza capillare delle forze dell’ordine, il fine settimana si è concluso senza disordini, garantendo sicurezza e serenità per i residenti e gli avventori della movida natalizia.