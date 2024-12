Evade dai domiciliari per un giro in scooter: arrestato pregiudicato a Catania

Un 53enne catanese, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver violato la misura cautelare per fare un giro in scooter nel centro cittadino. L’uomo è stato individuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina” dopo pochi minuti dalla sua evasione.

Il 53enne è stato intercettato in viale Raffaello Sanzio, nei pressi dell’incrocio con via Vincenzo Giuffrida, mentre sfrecciava senza casco in mezzo al traffico natalizio. Probabilmente sperava di confondersi tra la folla, approfittando dell’intenso afflusso di persone per gli acquisti delle festività, ma non aveva fatto i conti con i controlli intensificati predisposti dal Questore di Catania.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di fuggire, accelerando bruscamente e zigzagando pericolosamente tra pedoni e veicoli in coda. La sua fuga spericolata, che metteva a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada, è durata pochi minuti: i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

Il motorino, sottoposto a sequestro amministrativo, è stato nuovamente confiscato, e al 53enne sono state elevate diverse sanzioni per le numerose violazioni al Codice della Strada. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva, ma la sua condotta spregiudicata non gli ha permesso di eludere la giustizia.