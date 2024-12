Pina Alberghina: “Nuove sfide e progetti per il futuro, con uno sguardo al lavoro svolto”

“Ci prepariamo ad accogliere un nuovo anno che sarà ricco di novità e sfide importanti. Tra queste, la creazione della nuova coalizione politica e l’ufficializzazione dell’affiliazione con Forza Italia saranno protagoniste, fornendo ulteriore slancio per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi per il bene comune.

Guardando indietro, questo è stato un anno di intenso lavoro per il nostro Movimento, che si è impegnato attivamente su numerose proposte e iniziative. Tuttavia, molto rimane da fare. La recente approvazione delle linee guida del Pug 2024 ha dato ufficialmente il via a una grande svolta urbanistica per la nostra città, e il nostro obiettivo è accompagnare questo cambiamento con decisioni e programmi capaci di garantire crescita e innovazione.

Concludiamo l’anno con fiducia e determinazione, pronti a costruire un futuro migliore per la nostra comunità. Un caloroso augurio di un sereno e gioioso Natale a tutti.”

Lo dichiara Pina Alberghina, insieme a tutto il coordinamento Mpa di Catania.