Trionfo e amore: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice conquistano il pubblico e la coppa

Vince l’amore con il trionfo della vera coppia, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, nata dietro le quinte del programma e che ora, con la meritatissima coppa in mano, potrebbe convolare a nozze. «Abbiamo dormito al massimo due ore», raccontano all’unisono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ballerino palermitano, ospiti di Domenica In dopo la vittoria a Ballando con le stelle. «Quel contatore non finiva mai», scherza Guaccero commentando le immagini del momento finale della vittoria. «Questa vittoria vale tre volte: abbiamo vinto contro una campionessa mondiale, con uno spirito agonistico fortissimo. Io non ho mai vinto una gara in vita mia… ma anche Federica Nargi e Luca Barbareschi hanno portato poesia».

Alla domanda di Mara Venier su un momento difficile, Guaccero risponde: «Ballando ti ha portato la vittoria, delle bellissime offerte di lavoro, ma anche l’amore con Pernice». «Ero carica, ma a tutto pensavo fuorché all’amore», aggiunge. «Quando l’ho incontrato, abbiamo iniziato a ridere e mi è piaciuto. Poi l’allontanavo perché io sono contorta. Quando capita che si ride così insieme…». Pernice, originario di Palermo, lavora in Inghilterra: «Per nove anni ho fatto Ballando ed ora ho un one-man show per sette mesi, ma devo tornare». Ora, però, si parla di matrimonio: Sicilia o Puglia? Si scherza…

Alla finale tutto scorre in armonia, nonostante un’edizione segnata da polemiche, liti e misteri. L’assenza del giudice Guillermo Mariotto è giustificata da un infortunio: «Ci ha mandato un certificato medico», spiega Milly Carlucci. La duecentesima puntata viene comunque celebrata con una standing ovation del pubblico e una giuria ridotta, composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Non manca Alberto Matano, principe del tesoretto, insieme ai “Tribuni del popolo” Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Tra gli ospiti d’onore spiccano i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gigi Buffon.

Tra i finalisti, oltre a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, anche Federica Nargi e Luca Favilla, e Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca. Proprio Pellegrini racconta: «Sono state tre settimane toste, in particolare l’ultima, perché abbiamo dovuto recuperare tutto quello che non avevamo fatto prima insieme». Dopo un percorso travagliato, segnato anche dall’assenza di Angelo Madonia e dall’infortunio di Samuel Peron, Pellegrini si aggiudica il secondo posto con La Rocca. La campionessa commenta: «Ma una coppa non l’ho mai vinta».

L’edizione si conclude con molte emozioni e qualche addio. Madonia, in un’intervista a Domenica In, esprime amarezza per il finale: «Non essere considerato per il lavoro che ho fatto è stato deludente». Anche Pasquale La Rocca lascia aperta l’ipotesi di un addio a Ballando, mentre Selvaggia Lucarelli non manca di accendere polemiche. Tuttavia, la serata rimane un inno all’amore, al talento e alla resilienza, con Bianca Guaccero e Giovanni Pernice protagonisti di un successo che va ben oltre la danza.