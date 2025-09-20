Barbagallo lascia l’Agricoltura, torna Sammartino?: il governo Schifani cambia assetto

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 20 Settembre 2025 - 08:19

L’Assessorato regionale all’Agricoltura si prepara a un nuovo cambio di passo. Da lunedì Salvatore Barbagallo non farà più parte del governo Schifani: il docente universitario catanese, in carica dall’aprile 2024 dopo le dimissioni di Luca Sammartino, ha infatti lasciato il suo incarico.

Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans, ha espresso gratitudine «per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato», sottolineando «l’ottimo lavoro svolto e la grande professionalità con cui l’assessore Barbagallo ha portato avanti le proprie funzioni». L’ormai ex assessore ha spiegato di aver vissuto questo passaggio con difficoltà: «Ho messo il mio cuore e la mia anima in questo ruolo, lavorando giorno e notte per migliorare l’approvvigionamento idrico per l’agricoltura siciliana. Ho visto la speranza negli occhi degli agricoltori e ho sentito la loro fiducia in me. È stato un onore servire la mia regione e lavorare per il futuro dei nostri agricoltori».

Dal fronte politico non sono mancati messaggi di ringraziamento. Il capogruppo leghista all’Ars Salvo Geraci ha parlato di «spirito riformista in un settore come quello agricolo e forestale che necessita di importanti cambiamenti». La segreteria regionale, con Nino Germanà, ha rimarcato come «la sua grande professionalità rappresenti una risorsa per la Sicilia». Anche il mondo agricolo ha fatto sentire la propria voce. Gerardo Diana, presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia, ha evidenziato che «la sua capacità di ascolto e la propensione a coinvolgere tutti i tavoli ha contribuito a rafforzare la fiducia, valorizzando il lavoro degli agrumicoltori, dei confezionatori e della grande distribuzione». Parole di apprezzamento sono arrivate dall’area centrista con Totò Cuffaro, che ha definito «prezioso il lavoro svolto durante il suo mandato con dedizione e impegno».

Dal Parlamento europeo il plauso è arrivato da Raffaele Stancanelli: «Con noi gente giusta al posto giusto. L’assessore ha onorato al meglio il suo ruolo nel governo Schifani, con risposte concrete al comparto siciliano in mesi molto difficili». E ancora: «La Lega ha dato e continuerà a dare un contributo di qualità al governo della Sicilia, scegliendo sempre le persone giuste nei posti giusti». Intanto, con l’uscita di Barbagallo, si profila il ritorno di Luca Sammartino, che si riprenderà la delega all’Agricoltura e la vicepresidenza della Regione. Un passaggio che il deputato regionale Vincenzo Figuccia ha commentato con queste parole: «Esprimo la mia solidarietà all’onorevole Sammartino».

«L’intelligenza artificiale nuova frontiera della pedofilia»

Redazione 19 Settembre 2025 - 15:35

All’Ars la sfida dei redditi: Tomarchio sorpassa De Luca e guida la classifica

Redazione 19 Settembre 2025 - 09:11

Il figlio di Totò Riina a Lo Sperone Podcast: “Falcone non dava più fastidio a mio padre”

Redazione 19 Settembre 2025 - 08:47

Catania pedala verso il futuro: weekend tra mobilità sostenibile e sport

Redazione 19 Settembre 2025 - 08:25

Ortigia Film Festival, il cinema d’autore torna a illuminare Siracusa

Redazione 18 Settembre 2025 - 15:35

A Palermo incontro sulla decarbonizzazione del trasporto marittimo

Redazione 18 Settembre 2025 - 15:01

Ultimissime

Bonus Iscro - (cataniaoggi.it-pexels)

Regionali, un nuovo bonus: il governo stanzia 10 milioni

Redazione 20 Settembre 2025 - 09:22

Barbagallo lascia l’Agricoltura, torna Sammartino?: il governo Schifani cambia assetto

Redazione 20 Settembre 2025 - 08:19

Quartetto di Catania, la sfida di riportare alla luce la musica da camera italiana dell’Ottocento

Alfio Musarra 20 Settembre 2025 - 08:01

Rivoluzione 104, l’INPS ha già deciso: cambia per sempre il sistema dei permessi | Da ora il disabile dovrà arrangiarsi da solo

Carolina Falco 20 Settembre 2025 - 07:35

Smartphone, ti stai ammalando senza saperlo: ogni giorno fa a pezzi questo organo vitale | Proteggiti così, devi farlo e basta

Carolina Falco 19 Settembre 2025 - 21:35