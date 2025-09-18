A Palermo incontro sulla decarbonizzazione del trasporto marittimo

Al Marina Convention Center si è svolto oggi l’incontro “EU ETS Prospettive e opportunità per la decarbonizzazione del settore marittimo”, dedicato all’ingresso del comparto marittimo nel sistema europeo di scambio delle emissioni (EU ETS), lo strumento con cui l’Unione Europea punta a ridurre l’inquinamento e accelerare la transizione ecologica. L’evento, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica insieme all’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, riunisce fino a domani istituzioni, imprese, associazioni e stakeholder del settore. Nel corso delle due giornate, esperti italiani ed europei illustreranno il nuovo quadro normativo e le opportunità di finanziamento per progetti innovativi e sostenibili, come l’Innovation Fund.

All’appuntamento ha preso parte anche il commissario straordinario dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, che ha evidenziato:

“Un appuntamento rilevante – sottolinea il commissario straordinario dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino – perché riguarda un settore strategico per l’economia italiana come quello marittimo, e si inserisce nel quadro delle politiche europee di decarbonizzazione, mettendo al centro nuove opportunità di finanziamento (Innovation Fund), coinvolgendo istituzioni, imprese e stakeholder, e segnalando possibili sviluppi industriali e occupazionali. Il rispetto dell’ambiente è un obbligo non negoziabile, una sfida che riguarda tutti, dalle istituzioni alle aziende, fino ai cittadini. La nostra linea è chiara: il rispetto dell’ambiente è essenziale che venga accompagnato da una sostenibilità economica concreta e da un’applicazione delle regole in grado di tenere conto delle specificità dei territori. Il green deal va bene solo a patto che sia anche giusto, equilibrato e sostenibile per tutti”.