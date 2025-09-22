Regione Siciliana, Luca Sammartino torna all’Agricoltura: decreto firmato da Schifani

Ritorno in giunta per Luca Sammartino. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha firmato il decreto con cui accetta le dimissioni di Salvatore Barbagallo e procede alla nuova nomina del deputato catanese della Lega alla guida dell’assessorato regionale all’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea. Per Sammartino si tratta di un rientro nello stesso assessorato che aveva già guidato in precedenza, prima dell’avvicendamento con Barbagallo. Quest’ultimo aveva assunto l’incarico dopo le dimissioni dello stesso esponente leghista.

Il nuovo atto segna dunque un ritorno di continuità nella squadra di governo regionale. Sammartino, 40 anni, deputato all’Ars e vice presidente della Regione, è uno dei principali riferimenti della Lega in Sicilia. Nelle scorse settimane si era parlato di un suo imminente rientro in giunta e oggi la conferma arriva con la firma del presidente. Il giuramento è previsto per domani, a Palazzo dei Normanni, davanti al governatore Schifani e al presidente dell’Assemblea regionale. Con il ritorno di Sammartino, la Lega rafforza la propria presenza all’interno dell’esecutivo, in un settore cruciale come quello agricolo, che rappresenta uno dei pilastri economici della Sicilia e che nei prossimi mesi sarà al centro di importanti partite legate ai fondi europei, al sostegno alle imprese e alla modernizzazione delle filiere produttive.

Il passaggio di consegne segna dunque un nuovo capitolo nella gestione dell’assessorato, con Sammartino chiamato a rilanciare le politiche per l’agricoltura e la pesca in una fase particolarmente delicata per il comparto.