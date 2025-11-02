Gaetano Vecchio: “Manovra rivoluzionaria, l’Ars voti alla luce del sole”
Il presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio definisce “rivoluzionarie” le norme contenute nella manovra regionale approvata dalla Giunta siciliana. In un’intervista a La Sicilia sottolinea che il governo regionale, con il presidente e l’assessore Dagnino, ha varato “misure che renderanno la Sicilia un modello a livello nazionale”.
Vecchio richiama però l’attenzione sull’Assemblea regionale siciliana (Ars), chiedendo ai deputati di astenersi dal voto segreto durante l’esame della finanziaria. “Molte norme di buon senso in questi anni sono state impallinate all’Ars. Chiedo un impegno a votare alla luce del sole, in attesa di abolire definitivamente il voto segreto già dal prossimo anno”. L’imprenditore sollecita un cambio di passo nella politica siciliana: “Serve un salto di qualità per trasformare lo standing dell’Ars da quello di un consiglio comunale, o peggio ancora di quartiere, a quello di un vero parlamento regionale. Uno spazio in cui si discutono grandi temi, con trasparenza, senza giochi di potere o interessi localistici”. “Vogliamo sapere chi rema davvero a favore dello sviluppo della Sicilia e chi invece continua a difendere piccoli interessi personali”.