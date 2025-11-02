Paternò, Carabinieri arrestano due ragazzi per spaccio di marijuana

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza due giovani, di 18 e 20 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata durante un servizio antidroga dei militari della Sezione Operativa, che intorno alle 18 hanno notato i due ragazzi, già noti alle forze dell’ordine, mentre transitavano a bordo di uno scooter in via Napoli. Insospettiti, i Carabinieri hanno deciso di seguirli fino a un esercizio commerciale dove i giovani si sono seduti a un tavolo.

Osservandoli a distanza, i militari li hanno sorpresi mentre contavano alcune dosi di marijuana e un consistente numero di banconote. Alla vista della pattuglia, il ventenne ha tentato di nascondere tutto all’interno di un marsupio, ma i Carabinieri sono intervenuti immediatamente, accompagnandoli all’esterno del locale per un controllo.

All’interno del marsupio sono state trovate 23 dosi di marijuana già confezionate e 315 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La perquisizione estesa alle abitazioni dei due ha permesso di rinvenire, a casa del diciottenne, altre 21 dosi di marijuana pronte per la vendita.

I due giovani, entrambi di Paternò e con precedenti specifici in materia di droga, sono stati arrestati e condotti in caserma. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto.

L’operazione rientra nel piano di controlli straordinari predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio etneo.

