Ars, la Sicilia tra tensioni e responsabilità: Schifani convoca il vertice

La tensione che oggi attraversa l’Ars sembra riecheggiare le grandi crisi parlamentari della Prima Repubblica, quando i governi cadevano non per la forza delle opposizioni, ma per i silenzi e i voti segreti dei propri alleati. È il ritorno di quella “guerra fredda dei palazzi” che spegne le idee e accende le ambizioni, dove il potere diventa più fragile della parola data. Come ricordava Antonio Gramsci, “la storia insegna ma non ha scolari”: e in Sicilia, più che altrove, la politica sembra destinata a ripetere le proprie lezioni, tra la fatica di cambiare e il bisogno di ricominciare. E’ stata una settimana di fuoco, quella all’Assemblea Regionale Siciliana, con la maggioranza che esce ammaccata ma non ancora sconfitta. Dopo la votazione dellae la bocciatura di diversi articoli chiave, il presidente della Regioneha convocato per lunedì un vertice urgente con gli alleati di governo. L’obiettivo: ricostruire la compattezza politica di una coalizione che, tra dissensi interni e malumori, rischia di implodere. Le tensioni esplose in Aula hanno mostrato una maggioranza fragile. Voti contrari arrivati dagli stessi banchi del centrodestra hanno fatto saltare norme ritenute fondamentali, accendendo le polemiche e le accuse di “franchi tiratori”. Per il senatore) «è grave che norme importanti siano state affossate con il voto segreto», mentre il capogruppoha difeso il partito: «FdI è rimasto in Aula, sostenendo la manovra. Attribuirci 17 franchi tiratori è una mistificazione». Laparla invece di “pagina nera per il Parlamento siciliano”. Il segretario regionalecondanna il comportamento in Aula: «Le rivendicazioni politiche si discutono nei vertici, non davanti ai cittadini». Aggiunge: «È stato un Vietnam politico, ma dobbiamo ripartire subito con serietà». Dallainvoca “responsabilità e misura”, mentreinvita Schifani a “fare chiarezza e restituire ruoli e fiducia a chi ha sempre sostenuto il governo”.Gli osservatori più attenti ricordano le crisi del governoe, ancor prima, quelle di: stagioni in cui franchi tiratori e divisioni interne segnarono la vita politica siciliana. Anche allora, come oggi, la tenuta delle alleanze si misurava non nei comunicati, ma nei voti segreti dell’Aula., con una Sicilia che torna a interrogarsi sulla stabilità del suo governo e sulla capacità della politica di guardare oltre i propri equilibri interni. Nel pieno delle polemiche, a rompere il silenzio è il presidente dell’Ars, che in un lungo post social chiarisce la propria posizione e smentisce ogni frattura con il governatore. «», scrive Galvagno, aggiungendo: «». Poi una frecciata alla stampa: «». Galvagno ribadisce che «» e precisa: «». Il presidente dell’Ars punta il dito contro chi “cerca di creare dissidi per emergere” e non risparmia una critica ai comportamenti in Aula: «». Poi, con amarezza, aggiunge: «». Ma il messaggio di Galvagno si chiude su un tono costruttivo: «. L’Ars continua a lavorare per la Sicilia, approvando una manovra che sostiene i lavoratori dei consorzi di bonifica, gli allevatori e le famiglie più fragili». E lancia un monito: «». Nel frattempo, le opposizioni colgono il momento per affondare i colpi.) parla di “assenza di regia politica”, mentredefinisce la crisi “ormai parlamentare”. Il segretario regionalechiede a Schifani “di prendere atto della crisi irreversibile e restituire la parola agli elettori”. Dal, la vicepresidente del grupporivendica “un’opposizione dura ma costruttiva” che ha portato fondi aggiuntivi per i servizi Asacom e per lo sport paralimpico, mentreparla di “Caporetto del governo Schifani”. Il segretario generale della, osserva: «».