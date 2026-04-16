Seatrade Miami: l’AdSP della Sicilia occidentale riceve l’Oscar come “Porto del Sud”

Il porto di Palermo trionfa al Seatrade Cruise Global di Miami: premiato come “porto del sud” e corteggiato dai giganti delle crociere. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale consolida la sua leadership internazionale; Royal Caribbean guarda allo scalo etneo per i propri itinerari nel Mediterraneo mentre la Sicilia si prepara a un record di crocieristi per il 2026.

L’Autorità di Sistema portuale (AdSP) del Mare di Sicilia occidentale è stata protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, l’evento di riferimento mondiale per l’industria crocieristica. La partecipazione istituzionale è stata aperta dal taglio del nastro del padiglione “CruiseItaly” ad opera della presidente Annalisa Tardino e del viceconsole generale d’Italia a Miami, Giacomo Montrasio.

Palermo “Porto del Sud” e le prospettive di crescita

Nel corso della manifestazione, Palermo ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “porto del sud” nell’ambito degli “Oscar dei porti”, a conferma della qualità infrastrutturale e dell’efficienza dei servizi raggiunta dallo scalo. I dati presentati da Cemar Agency Network delineano un posizionamento di eccellenza per il 2026:

Scalo d’eccellenza: Palermo si conferma il quarto porto italiano con un milione di crocieristi.

Palermo si conferma il quarto porto italiano con un milione di crocieristi. Record regionale: La Sicilia si posiziona al quarto posto tra le regioni con 2,14 milioni di crocieristi, contribuendo a un record nazionale previsto di 15,1 milioni di passeggeri (+2% rispetto al 2025).

La Sicilia si posiziona al quarto posto tra le regioni con 2,14 milioni di crocieristi, contribuendo a un record nazionale previsto di 15,1 milioni di passeggeri (+2% rispetto al 2025). Leadership armatoriale: MSC mantiene la guida tra i gruppi armatoriali nel settore.

L’interlocuzione con Royal Caribbean

Un segnale forte di espansione arriva dall’interesse mostrato da Royal Caribbean International. I rappresentanti della compagnia hanno avviato colloqui per inserire Palermo nei futuri itinerari della Legend of the Seas, destinata a essere la nave più grande al mondo. La compagnia ricerca scali capaci di coniugare efficienza infrastrutturale e qualità dell’esperienza turistica, requisiti che Palermo ha dimostrato di possedere pienamente.

Appuntamenti internazionali: MedCruise a Palermo

Il ruolo centrale dello scalo siciliano nel network mediterraneo è stato ribadito dalla conferma che Palermo ospiterà, dal 9 al 12 giugno, la 68ª Assemblea generale di MedCruise. “Essere qui significa stare dentro i luoghi in cui si prendono decisioni che avranno effetti concreti nei prossimi anni”, ha dichiarato la presidente Tardino, sottolineando la necessità di continuare a investire su sostenibilità e innovazione per farsi trovare pronti al ritorno di centralità del Mediterraneo nelle rotte globali.