Turismo e grandi eventi in Sicilia: al via la terza edizione del Mangia’s Musaic Fest

La Sicilia si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per la terza edizione del Mangia’s Musaic Fest. Dal 17 luglio al primo agosto, la rassegna musicale diventa per la prima volta itinerante, toccando località iconiche come Sciacca, il Parco Archeologico di Selinunte e Brucoli, con un cartellone ricco di stelle internazionali e band italiane di rilievo.

Il connubio tra grande musica, valorizzazione dei paesaggi mediterranei e ospitalità di lusso si rinnova nell’Isola con il debutto della nuova formula del Mangia’s Musaic Fest. Sotto la direzione artistica di Nick the Nightfly, il festival propone un format esperienziale volto a coniugare cultura, flussi turistici e spettacoli dal vivo all’interno delle strutture più esclusive del gruppo, richiamando l’attenzione di appassionati da tutta Italia. Una delle serate più attese si svolgerà nella cornice della costa trapanese, dove le note si intrecceranno con le storiche architetture del Parco Archeologico di Selinunte, riconosciuto tra i siti archeologici più importanti d’Europa.

Una narrazione tra storia, suoni e territorio

La rassegna mira a superare i confini della classica esibizione dal vivo per integrarsi profondamente con l’identità dei luoghi ospitanti. A illustrare la filosofia dell’evento è Miriana Kondic, event e tourism manager e organizzatrice del Mangia’s Musaic Fest: «Il Mangia’s Musaic Fest nasce con l’idea di superare il concetto tradizionale di concerto per trasformare la musica in un’esperienza totale, capace di dialogare con i luoghi e con chi li vive. In questa terza edizione abbiamo scelto di ampliare lo sguardo, portando il festival in alcuni dei contesti più iconici della Sicilia, dove paesaggio, storia e suono diventano un’unica narrazione che si svolge all’interno dei meravigliosi spazi dei resort del gruppo Mangias».

Una visione strategica pienamente condivisa dal management del Gruppo Mangia’s, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa per il brand dell’Isola: «Con il Musaic Festival rafforziamo la nostra visione di ospitalità esperienziale, in cui il soggiorno diventa parte integrante dell’evento culturale. La Sicilia è il cuore del nostro progetto e iniziative come questa contribuiscono a valorizzarla a livello internazionale, unendo intrattenimento, identità territoriale e turismo di qualità».

Il calendario completo dei concerti nelle tre venue d’eccellenza

Il programma della manifestazione si svilupperà attraverso cinque eventi distribuiti in tre differenti complessi ricettivi d’alto profilo.

Il 17 luglio si comincia al Mangia’s Torre del Barone a Sciacca con Nick the Nightfly.

Il 18 luglio, nella medesima struttura di Sciacca in Contrada Sovareto, si esibirà Leee John from Imagination.

Il 24 luglio i riflettori si sposteranno al Parco Archeologico di Selinunte per il concerto di Jimmy Sax & band, sassofonista tra i più seguiti della scena mondiale con all’attivo oltre mezzo miliardo di streaming. Per l’occasione, gli ospiti che soggiorneranno presso il vicino Mangia’s Selinunte Resort in Contrada Belice Di Mare potranno usufruire di un apposito servizio navetta dedicato per raggiungere l’area archeologica.

Il 31 luglio la rassegna si sposterà al Mangia’s Brucoli, Sicilia, Autograph Collection per il live dei Dirotta su Cuba.

Il 1° agosto, sempre presso la struttura di Brucoli in Contrada Gisira, si chiuderà con i Gipsy Kings by Diego Baliardo.