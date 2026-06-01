Lutto nel giornalismo siciliano: si è spento Alberto Cicero, ex segretario di Assostampa

Il giornalismo e il sindacato siciliano piangono la scomparsa di Alberto Cicero, storica firma del quotidiano “La Sicilia” ed ex segretario regionale di Assostampa. Il cronista catanese si è spento all’età di 65 anni dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia.

Il mondo dell’informazione dell’Isola è in lutto per la perdita di Alberto Cicero, figura di primo piano del giornalismo e della tutela sindacale dei lavoratori della stampa in Sicilia. Nato a Catania, Cicero aveva 65 anni ed era in pensione da circa due anni. Per decenni ha rappresentato una colonna portante della redazione del quotidiano “La Sicilia”, dove ha svolto gran parte della sua carriera professionale guidando con competenza l’ufficio di corrispondenza in qualità di caposervizio della provincia.

L’impegno sindacale al servizio dei giornalisti

Accanto alla sua attività di cronista nei territori, Alberto Cicero ha dedicato gran parte della sua vita alla difesa della professione giornalistica e della libertà di informazione. Il suo percorso all’interno dell’Associazione Siciliana della Stampa – il sindacato unitario dei giornalisti – è stato lungo e ricco di incarichi di grande responsabilità. È stato infatti segretario provinciale della sezione di Catania per ben tre mandati consecutivi, diventando un punto di riferimento per i colleghi del capoluogo etneo.

I vertici regionali di Assostampa

La sua dedizione lo ha portato successivamente a ricoprire per 12 anni la carica di segretario regionale di Assostampa Sicilia, guidando la categoria attraverso profonde trasformazioni editoriali e complesse vertici occupazionali. Nel corso della sua attività all’interno dell’organismo sindacale, Cicero ha rivestito anche il ruolo di presidente del Consiglio regionale della stessa associazione, mantenendo sempre un profilo di alto spessore umano e professionale, riconosciuto in modo trasversale da colleghi ed editori.