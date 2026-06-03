Cultura pop e grandi eventi: Etna Comics 2026 supera le 100mila presenze alle Ciminiere

Etna Comics 2026 si chiude con un bilancio trionfale, superando ancora una volta il tetto delle 100mila presenze nel complesso fieristico Le Ciminiere. Nonostante i gravi danni logistici causati dal rogo dello scorso autunno, la kermesse internazionale della cultura pop ha saputo riorganizzare i propri spazi, registrando il record storico per l’asta di beneficenza.

Il festival internazionale del fumetto e del gioco ha archiviato la sua quattordicesima edizione confermando la forte attrattiva culturale ed economica esercitata sulla città di Catania. Lo staff della manifestazione ha dovuto affrontare una complessa rimodulazione delle aree espositive per sopperire alla perdita del padiglione C1, rimasto gravemente danneggiato a novembre a causa di un devastante incendio. Sotto la guida del direttore Antonio Mannino e del vice Gianluca Impegnoso, la macchina organizzativa ha ridisegnato percorsi e settori all’insegna dell’hashtag #showmustgoon, garantendo la piena regolarità di un palinsesto che ha richiamato decine di migliaia di appassionati da tutta Italia.

Le stelle internazionali e gli incontri con i fan

La giornata conclusiva del 2 giugno è stata caratterizzata da una massiccia affluenza di pubblico, catalizzata dalla presenza di ospiti di primo piano del cinema e dello spettacolo. Ad aprire le attività è stato l’attore e regista statunitense Matthew Modine, il quale ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte dei visitatori tra sessioni di selfie e autografi.

Grande entusiasmo anche per l’attrice Diana Del Bufalo, protagonista di un affollato incontro all’interno della sala Galatea, dove ha risposto alle domande dei fan. Il parterre degli ospiti dell’ultimo giorno ha visto inoltre la partecipazione delle giovani attrici Federica Zacchia e Beatrice Savignani, a completamento di un programma che ha toccato tutte le sfaccettature dell’intrattenimento contemporaneo.

Record per la solidarietà e mostre al Palazzo della Cultura

Il successo dell’edizione 2026 è stato valorizzato dal risultato della tradizionale asta di beneficenza, che ha stabilito il nuovo primato della manifestazione raccogliendo complessivamente 15.820 euro. I proventi saranno interamente devoluti alla Locanda del Samaritano per il finanziamento di una struttura d’accoglienza destinata ai pazienti oncologici. Il lotto più ambito è stato un disegno esclusivo realizzato dal celebre mangaka Yoichi Takahashi, autore di “Captain Tsubasa” (la saga nota in Italia come Holly e Benji), aggiudicato per la cifra di 2.800 euro.

Se i padiglioni fieristici hanno spento i riflettori, l’offerta culturale legata al festival proseguirà nel centro storico cittadino. Due delle mostre di punta, “Sicilia e Italia nel cinema a pennello” e “Videogames, che storia! Emozioni in pixel, dagli albori agli anni 2000”, rimarranno infatti aperte al pubblico con ingresso gratuito fino al 14 giugno presso i locali del Palazzo della Cultura.

Il Gran Cosplay Contest e l’appuntamento al 2027

L’evento si è concluso sul palco principale con lo svolgimento del Gran Cosplay Contest. Il premio per la miglior realizzazione in assoluto è stato assegnato a Fabio Saitta, autore di un apprezzato costume ispirato al protagonista della serie “The Mandalorian” legata all’universo di Star Wars, a cui è andato un riconoscimento economico in buoni acquisto.

Al termine delle premiazioni, i responsabili e i collaboratori della rassegna sono saliti sul palco per il consueto momento dei ringraziamenti, dando ufficialmente l’appuntamento al pubblico per la quindicesima edizione di Etna Comics, la cui programmazione è stata fissata dal 30 maggio al 2 giugno 2027.