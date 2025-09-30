Fondi Pnrr a rischio, la Sicilia si gioca 100 milioni sulla formazione professionale

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 30 Settembre 2025 - 06:17

PALERMO – Ore decisive per la Regione Siciliana sul fronte della formazione professionale. Entro la mezzanotte di oggi dovrà essere inviata a Bruxelles la comunicazione ufficiale per non perdere i cento milioni di euro previsti dal Pnrr. Un passaggio che ha costretto governo e maggioranza a una maratona parlamentare, con una seduta straordinaria della commissione Cultura per scongiurare il rischio di uno stop ai finanziamenti. Il nodo è la riforma dell’offerta formativa, condizione necessaria per accedere ai fondi europei destinati a costruire una “nuova formazione”. L’obiettivo, spiegano i documenti del Pnrr, è dotare i cittadini di competenze strategiche nei campi della sostenibilità, dell’innovazione e delle nuove economie, dalla green alla blue economy. Tutte le regioni devono varare entro il 30 settembre un testo di legge che adegui corsi e percorsi di istruzione a queste linee guida.

Da Bruxelles, però, è già arrivato un monito: senza l’approvazione della norma nei tempi stabiliti, la Sicilia rischia la sospensione e la riduzione della propria quota. Il ministro del Lavoro ha sottolineato come “la mancata adozione del testo normativo entro il 30 settembre determinerebbe la non ammissione dell’obiettivo del Pnrr e la riduzione della quota di fondi da erogare alla Regione”. In ballo, dunque, c’è un finanziamento da 100 milioni. L’assessore regionale alla Formazione, Mimmo Turano, ha richiamato l’attenzione delle forze politiche incontrando il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e lavorando a un compromesso che consentisse di trasformare l’emendamento in un disegno di legge autonomo. «Per questo motivo – ha dichiarato Turano – rivolgo un appello a tutte le forze parlamentari. Di fronte a un obiettivo così importante per la Sicilia e per l’Italia non ci possono essere divisioni o strumentalizzazioni». Il voto dell’Aula è atteso per questa mattina alle 11.30 e segnerà la chiusura di una trattativa che negli ultimi giorni ha visto accelerazioni, rinvii e nuove mediazioni.

Via libera in extremis all’Ars: salvati cento milioni di fondi Pnrr per la formazione

Redazione 30 Settembre 2025 - 19:54

Formazione professionale, ripartono i bandi: 138 milioni per gli enti

Redazione 29 Settembre 2025 - 16:35

Claudio Baglioni, il “GrandTour La vita è adesso” parte da Lampedusa e nel 2026 approda in Sicilia

Redazione 28 Settembre 2025 - 18:51

Porti di Palermo e Termini Imerese, accordo sul rizzaggio: decisiva la mediazione di Annalisa Tardino

Redazione 27 Settembre 2025 - 14:29

Turismo in Sicilia, spinta su qualità e destagionalizzazione: bando da 135 milioni per le strutture ricettive

Redazione 26 Settembre 2025 - 18:35

Sicilia, un viaggio nel gusto: cinque piatti stellati celebrano il tartufo

Redazione 26 Settembre 2025 - 16:35

Ultimissime

Via libera in extremis all’Ars: salvati cento milioni di fondi Pnrr per la formazione

Redazione 30 Settembre 2025 - 19:54

Caltagirone, fermato 28enne per tentato omicidio: accoltellato connazionale in via Taranto

Redazione 30 Settembre 2025 - 18:35
Bonus sport per bambini - (cataniaoggi.it-pexels)

Cus Catania apre le porte agli studenti palestinesi: “Lo sport contro la guerra”

Redazione 30 Settembre 2025 - 16:35

Nas Catania, maxi operazione “Estate tranquilla”: sequestrate 9 tonnellate di alimenti e chiusi locali irregolari

Redazione 30 Settembre 2025 - 15:35

Dal respiro dell’Etna al bicchiere: la sfida artigianale di Lo Re e Sidoti

Alfio Musarra 30 Settembre 2025 - 14:15