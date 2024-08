È aperta la call per partecipare a “Sud Innovation Champions”, la startup competition del Sud Innovation Summit 2024, evento dedicato al mondo dell’innovazione e della digitalizzazione che si terrà a Messina il 3 e 4 ottobre. Il contest, volto a promuovere progetti nel settore della transizione digitale e della microelettronica, si rivolge a startup innovative, progetti di ricerca e spin-off universitari del Mezzogiorno d’Italia. Le principali aree di interesse includono (ma non si limitano a) iniziative di sviluppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale, cloud, assistenza sanitaria e industria 4.0, cybersicurezza, fintech, blockchain e altre risorse digitali emergenti. I progetti saranno valutati da una giuria di esperti: le 6 startup finaliste presenteranno il loro pitch durante l’evento di ottobre, all’interno del quale verranno decretati i vincitori. Le candidature sono aperte fino al 15 settembre.

I riconoscimenti assegnati dai partner dell’iniziativa consistono in servizi per lo sviluppo di impresa per un controvalore complessivo di oltre 100mila euro. Tra questi, un percorso di sviluppo all’interno di UniCredit Start Lab, l’accesso al programma di accelerazione di Le Village by Crédit Agricole Sicilia e attività di mentorship e workshop, accesso agli spazi e al database da parte di Plug and Play. Ulteriori premi saranno annunciati nelle prossime settimane.

Oltre ai già citati, la manifestazione gode del supporto di premio 2031, Elis Innovation Hub, InnovUp, StartupItalia, Zest e di una rete di numerosi Community Partner del Sud Italia, tra cui molti abilitatori e altri attori dell’ecosistema. Tra questi 012factory, BINP–Boosting Innovation in Poliba (Politecnico di Bari), Campania NewSteel, Factory Accademia, Giffoni Innovation Hub, Harmonic Innovation Hub, INHUSE – Innovation Hub South Europe, Innovalley, Innovation Island, Isola Catania, Magnisi, NaStartup, Over Ventures, Premio innovazione Sicilia, Associazione Reboot, SkillforEquity, SEI Ventures–Incubatore di impresa aree interne, SprintX, Startup Europa, Startup University, Lo Stretto digitale, The Qube.

«Per le realtà innovative del Sud questa competition rappresenta un’opportunità unica per far crescere e dare visibilità al proprio progetto», ha spiegato il fondatore del Sud Innovation Summit Roberto Ruggeri. «Oltre al Summit, c’è una visione Sud Innovation, per questo abbiamo mobilitato oltre 20 partner da diverse regioni del Sud e non solo, inclusi numerosi incubatori e acceleratori certificati che supportando questa iniziativa e portando la loro esperienza al Summit, ci aiutano a costruire un ecosistema virtuoso per lo sviluppo economico della macroregione. Uniti, stiamo creando le fondamenta per un futuro prospero e innovativo per il Mezzogiorno».

La seconda edizione del Sud Innovation Summit

“Dall’ispirazione all’azione”. Questo il tema dell’edizione 2024 del Sud Innovation Summit, che si terrà a Messina il 3 e 4 ottobre prossimi. Arrivato al suo secondo anno, il summit è il più grande evento su innovazione e digitalizzazione del Sud Italia, che anche quest’anno porterà in Sicilia speaker di livello, storie di successo e top manager di grandi aziende internazionali – da Airbnb a Spotify passando per Microsoft e Oracle, solo per citarne alcune – per ispirare e coinvolgere l’opinione pubblica sui nuovi trend dell’innovazione e del mondo startup. L’evento è supportato anche da PwC Italia in qualità di Innovation Partner.

Una manifestazione che, puntando anche sul riconoscimento delle migliori iniziative innovative del Sud e sul coinvolgimento di abilitatori certificati e altri attori dell’ecosistema meridionale, vuole essere un vero e proprio catalizzatore di cambiamento, contribuendo a consolidare un ecosistema capace di attrarre investimenti e generare opportunità di crescita.

Lo scorso anno il summit ha avuto un grande successo, con oltre 3.000 partecipanti in presenza, 3.500 in diretta streaming e oltre 500 mila persone raggiunte attraverso i canali social. L’edizione di quest’anno si propone di evidenziare come dalle semplici intuizioni e dall’ascolto e confronto tra i partecipanti sia possibile trasformare idee in azioni concrete e dar vita a storie di successo: attraverso una serie di workshop interattivi, keynote e sessioni di networking, i partecipanti avranno l’occasione di apprendere dalle esperienze di coloro che hanno trasformato le proprie intuizioni in azioni tangibili e di successo.

L’evento di premiazione della startup competition si terrà il 3 ottobre, data d’inizio del summit. La giuria assegnerà alle startup un punteggio da 1 a 10 valutando diversi parametri: chiarezza del pitch, competenza del team, conoscenza del settore, realizzabilità, grado di innovazione, rispondenza ai bisogni del mercato, e l’impatto del progetto sulle sfide future. Le candidature vanno presentate attraverso il sito dedicato entro il 15 settembre 2024. Il 22 settembre saranno annunciate le finaliste. Rimane aperta anche la call rivolta alle organizzazioni che lavorano allo sviluppo di imprese innovative nel Sud Italia a diventare partner dell’iniziativa.

I partner

«Partecipiamo con piacere a Sud Innovation Champions con il nostro supporto alle realtà innovative del Mezzogiorno. Crediamo infatti che questa iniziativa sia utile per scoprire e sostenere i migliori progetti del Sud Italia», dichiara Sebastian Caputo, CEO di 012factory.

«Premio 2031 sostiene da 14 anni l’ecosistema startup e innovazione in Italia. Uno degli obiettivi che ci siamo dati quest’anno è quello di rendere la nostra piattaforma più inclusiva, valorizzando quei territori che rischiano di restare ai margini del progresso tecnologico e imprenditoriale. Crediamo fermamente che il talento e l’innovazione possano emergere ovunque. Per questo abbiamo deciso di sostenere la Sud Innovation Champions, per valorizzare le tante realtà del Mezzogiorno», dichiara Cristiano Seganfreddo, presidente di Premio 2031.

«BINP è orgoglioso di supportare il Sud Innovation Champions, un’iniziativa che punta a valorizzare il potenziale innovativo del Mezzogiorno. Questa competizione offre una piattaforma unica per le startup del Sud Italia per emergere e crescere, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione nella macroregione. La collaborazione tra i partner dell’iniziativa dimostra la forza e la coesione del network dell’innovazione nel Sud, elemento cruciale per attrarre investimenti e creare opportunità di crescita sostenibile. Siamo fiduciosi che il Sud Innovation Champions stimolerà la creazione di soluzioni innovative che potranno avere un impatto concreto sul territorio e oltre», dichiara il prof. Antonio Messeni Petruzzelli, presidente di Boosting Innovation in Poliba (BINP).

«Campania NewSteel, incubatore accademico dell’Ateneo Federico II di Napoli, saluta con entusiasmo e segue con attenzione l’appuntamento siciliano, tassello fondamentale per uno sviluppo equilibrato in chiave nazionale dell’ecosistema dell’innovazione», dichiara Massimo Varrone, direttore generale di Campania NewSteel.

«Siamo entusiasti di essere parte attiva di un evento stimolante come il Sud Innovation Champions, un’occasione preziosa per supportare le startup del Mezzogiorno, trasformare idee innovative in risultati concreti e far crescere i progetti più promettenti di regioni ricche di potenziale», dichiara Erika Lucciola, Head of Startup Ecosystem di ELIS Innovation Hub.

«Siamo entusiasti di partecipare al Sud Innovation Champions, un’iniziativa che riteniamo sia una straordinaria opportunità per chi desidera fare impresa investendo nel territorio. Come Incubatore Certificato della Campania, il nostro obiettivo è rafforzare l’ecosistema delle startup e dell’innovazione, contribuendo attivamente allo sviluppo economico e tecnologico del Mezzogiorno», dichiara Luca Tesauro, founder e CEO di Giffoni Innovation Hub.

«Sosteniamo con convinzione Sud Innovation Champions, iniziativa che consideriamo preziosa nello stimolare l’innovazione nel Sud Italia. Riteniamo che questa competizione possa far emergere progetti di valore, contribuendo alla crescita di un ecosistema innovativo e sostenibile, allineato con una visione che guarda al futuro con responsabilità e attenzione al bene comune», afferma Emanuele Spampinato, Amministratore Delegato di Harmonic Innovation Group.

«INHUSE – Innovation Hub South Europe è lieta di partecipare a questa seconda edizione del Sud Innovation Champions che sarà una delle nostre tappe nevralgiche siciliane per questo autunno 2024: per noi di Innovation Hub South Europe la Sicilia è una regione primaria. Infatti, siamo già presenti e stiamo investendo tanto da aprire un nostro Hub incentrato sulla “bioeconomia del mare e innovazione” in cui applicheremo tutto il nostro ecosistema composto oltre che dall’incubatore certificato, anche dal nostro Organismo di Ricerca, dal nostro Centro di Trasferimento Tecnologico e dal nostro Ente Formativo. Il nostro focus sulla Sicilia è tale da vederci presenti sull’isola in modo strutturato dal 14 settembre fino al 30 ottobre per lanciare queste nuove iniziative. Siamo certi di fare rete con gli innovatori siciliani a cui va il plauso di questa fantastica iniziativa», dichiara Pasquale Brancaccio, Direttore di INHUSE.

«Il Sud Innovation non è un semplice summit. Rappresenta l’opportunità che il Sud Italia può avere di attrarre capitali e soprattutto creare opportunità per quei Giovani Innovatori di rimanere nei propri territori e lavorare in una delle Imprese che genereranno i lavori del futuro. Credere nell’iniziativa significa avere fiducia in un Sud innovativo e coraggioso. E noi di Innovalley che abbiamo come mission quella di portare l’innovazione ovunque sia possibile, non possiamo che crederci. Fino in fondo», dichiara Federico Fioriti, founder di Innovalley Open Innovation Hub.

«Sosteniamo con convinzione il Sud Innovation Summit e siamo lieti della collaborazione con il Premio Innovazione Sicilia. Un fenomeno esiste quando emerge e diventa plastico, con Roberto Ruggeri ci muoviamo in questa direzione provando anche ad affiancare le imprese innovative nelle loro iniziative», commenta Biagio Semilia, Founder del Premio innovazione Sicilia – Innovation Island.

«Come Associazione che rappresenta l’intera filiera dell’innovazione italiana crediamo che Sud Innovation Champions rappresenti un contesto ideale per generare opportunità concrete per le startup del Mezzogiorno. Iniziative come questa sono cruciali per alimentare crescita e innovazione sui territori», dichiara Giorgio Ciron, direttore di InnovUp.

«Supportiamo fortemente questa call perchè crediamo che solo grazie alla collaborazione sia possibile affrontare con successo le grandi sfide del Sud, generare impatti positivi e trattenere e attrarre talenti nelle nostre comunità», dichiara Antonio Perdichizzi, fondatore e presidente di Isola Catania.

«Da sempre pensiamo che l’innovazione e le startup debbano essere un volano di sviluppo anche in Sicilia. Per questo siamo felici di supportare il “Sud Innovation Champions” che siamo certi costituirà un’importante opportunità per le startup e per tutto il territorio», dichiara Ugo Parodi Giusino founder e CEO di Magnisi.

«Alla sua seconda edizione, il progetto Sud Innovation Summit cresce e si conferma come un evento di riferimento sempre più importante. Non potevamo mancare! È entusiasmante vedere come questo evento non solo colleghi l’economia italiana a quella europea, ma anche come promuova una connessione tra Nord e Sud, Est e Ovest, grazie alla sua posizione strategica a Messina, in Sicilia, nel cuore del Mediterraneo», dichiara Antonio Prigiobbo, founder e director di NAStartUp.

«Siamo entusiasti di partecipare al Sud Innovation Champions, offrendo supporto concreto alle startup del Mezzogiorno. Questa iniziativa è un’opportunità straordinaria per valorizzare i migliori talenti e progetti del Sud Italia, rendendo la regione fertile per l’innovazione e l’economia del futuro», dichiara Giancarlo Vergine, founder e managing partner di Over Ventures.

«Sud Innovation Champions è un’iniziativa in cui abbiamo creduto fin da subito. L’impegno di Plug and Play in Italia infatti è anche quello di far crescere gli ecosistemi d’innovazione del nostro paese e connetterli con quelli internazionali, con cui la nostra azienda continuamente dialoga. Siamo lieti di farlo al Sud, e in particolare in Sicilia, per supportare le startup più promettenti nel loro percorso di crescita. Siamo ancor più contenti di farlo affiancandoci al promettente Sud Innovation Summit 2024 e ai partner di assoluto rilievo che, come noi, credono nell’impatto concreto di questa iniziativa», dichiara Matteo Pisani, Director of Corporate Partnerships di Plug and Play Italy.

«Sud Innovation Summit è una di quelle iniziative che servono al Sud per aumentare la consapevolezza di quanto l’innovazione sia il fulcro dello sviluppo presente dei territori, o si innova o non si cresce, anzi, per questo servono iniziative di questo genere, soprattutto che siano frequenti e che crescano nel tempo», dichiara Angelo Marra, presidente di Associazione Reboot.

«Sud Innovation Champions è un’iniziativa che ci vede impegnati a supportare attivamente le startup nelle aree interne del Mezzogiorno. Crediamo fermamente che questo progetto rappresenti una chance unica per mettere in luce e sostenere i talenti e le idee innovative che fioriscono nelle parti meno esplorate del Sud Italia», dichiara Vincenzo Vitale, CEO e co-founder di SEI Ventures.

«Siamo veramente molto lieti di partecipare al Sud Innovation Champions, contribuendo alla crescita dell’ecosistema imprenditoriale del Mezzogiorno. Questa iniziativa offre una straordinaria piattaforma per identificare e promuovere i progetti più innovativi del Sud Italia, contribuendo significativamente allo sviluppo economico e tecnologico della regione. La cooperazione tra i partner è fondamentale per il successo di questa manifestazione, e Startup Europa Lab è orgogliosa di apportare il proprio contributo e la propria esperienza», dichiara Alessandro Ciotola, CEO e founder di Startup Europa.

«Ci fa molto piacere supportare il Sud Innovation Champions, un’iniziativa capace di avvicinare i tanti innovatori del Sud alle big tech mondiali, offrendo un mix di visibilità e di confronto essenziali per la crescita dei progetti. Siamo da sempre convinti che il networking sia la chiave di volta che consente di validare e scalare il business in modo più veloce e proficuo. Una grande opportunità anche per comprendere come si sta muovendo l’innovazione nel Mezzogiorno», commenta Stefano Narducci, coordinatore della Startup University.

«Il Sud Italia rappresenta un terreno fertile per l’innovazione, con un potenziale a volte inespresso che merita di essere supportato. Siamo felici di partecipare a Sud Innovation Champions, sostenere le idee più brillanti significa creare valore non solo per le imprese coinvolte, ma anche per l’intero ecosistema economico», dichiara Chiara Trombetta, direttore Media e eventi di StartupItalia.

«Siamo attivi da oltre 10 anni nel territorio dello Stretto per condividere cultura dell’innovazione in un’area che deve trovare nel digitale un volano di sviluppo.

Siamo entusiasti di dare il nostro contributo a questa iniziativa che punta ad unire talenti e realtà del territorio e supportarne la crescita», dichiara Francesco Micali, presidente de Lo Stretto digitale.

«Più di un quarto delle startup innovative in Italia è localizzato nel Mezzogiorno, ma queste assorbono meno del 5% degli investimenti VC in Italia. Crediamo che ci sia tanto potenziale inespresso, sia in termini di generazione di una nuova pipeline di progetti imprenditoriali che di piena valorizzazione di quelli esistenti. Siamo felici di sostenere la Sud Innovation Challenge, siamo certi che questa iniziativa offrirà un palco di rilievo per mettere in luce le realtà imprenditoriali più promettenti», dichiara Danilo Mazzara, CEO e founder di SkillforEquity.com.

«Siamo profondamente convinti che il Sud Innovation Champions rappresenti una straordinaria opportunità per valorizzare il potenziale innovativo del Sud Italia. Per noi di The Qube, questa iniziativa è un elemento fondamentale per il rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione nel Mezzogiorno, dove crediamo che ci sia un terreno fertile per la nascita e la crescita di nuove imprese innovative – commenta Vanessa Coppola, Head of Innovation & Corporate Venturing di The Qube – Ci aspettiamo che il Sud Innovation Champions non solo metta in luce i migliori talenti del Sud Italia, ma anche che fornisca alle startup partecipanti le risorse necessarie per crescere e competere a livello nazionale e internazionale. Speriamo che questa competizione possa diventare un catalizzatore per lo sviluppo di soluzioni innovative che abbiano un impatto duraturo sull’economia locale e oltre. La collaborazione tra i partner è la chiave del successo di iniziative come il Sud Innovation Champions. Insieme, possiamo creare un ecosistema coeso e dinamico che non solo supporta le startup, ma che attrae investimenti e talenti, contribuendo così a un futuro di innovazione e prosperità per tutto il Sud Italia».