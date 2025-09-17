Csm, via libera alle nomine: nuovi presidenti a Prato, Bergamo e Trieste
Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha approvato oggi una serie di nomine ai vertici di tribunali e corti d’appello.
All’unanimità è stata scelta Patrizia Pompei come nuova presidente del Tribunale di Prato: magistrato con una lunga esperienza, attualmente svolge le funzioni di giudice presso il Tribunale di Firenze.
A Bergamo, invece, la guida del Tribunale passa a Vito Di Vita, fino a oggi presidente di sezione nello stesso ufficio. La sua nomina è stata approvata con quattro astensioni.
Voto unanime anche per Maria Caterina Chiulli, consigliere alla Corte d’appello di Milano, designata presidente della Corte d’appello di Trieste.
Per quanto riguarda gli incarichi semidirettivi, il plenum ha dato il via libera all’unanimità alla nomina di Iole Boscarino, attualmente sostituto procuratore generale a Catania, come procuratore aggiunto nel medesimo ufficio giudiziario etneo.