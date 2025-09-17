Csm, via libera alle nomine: nuovi presidenti a Prato, Bergamo e Trieste

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 17 Settembre 2025 - 21:12

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha approvato oggi una serie di nomine ai vertici di tribunali e corti d’appello.

All’unanimità è stata scelta Patrizia Pompei come nuova presidente del Tribunale di Prato: magistrato con una lunga esperienza, attualmente svolge le funzioni di giudice presso il Tribunale di Firenze.

A Bergamo, invece, la guida del Tribunale passa a Vito Di Vita, fino a oggi presidente di sezione nello stesso ufficio. La sua nomina è stata approvata con quattro astensioni.

Voto unanime anche per Maria Caterina Chiulli, consigliere alla Corte d’appello di Milano, designata presidente della Corte d’appello di Trieste.

Per quanto riguarda gli incarichi semidirettivi, il plenum ha dato il via libera all’unanimità alla nomina di Iole Boscarino, attualmente sostituto procuratore generale a Catania, come procuratore aggiunto nel medesimo ufficio giudiziario etneo.

Etna Days 2025, edizione da record: tre giorni per celebrare i vini del vulcano

Redazione 17 Settembre 2025 - 18:35

Premio Alessi a Eleonora Abbagnato e Luca Parmitano: «Modelli per i giovani»

Redazione 17 Settembre 2025 - 16:35

Sicilia, emergenza abitativa: case sempre più care e redditi in calo

Redazione 17 Settembre 2025 - 15:35

New York acclama la “Carmen” di Enrico Castiglione

Redazione 16 Settembre 2025 - 18:35

Criminalità transnazionale, a Messina confronto tra istituzioni italiane ed europee

Redazione 16 Settembre 2025 - 18:33
Spia nel telefono -(cataniaoggi.it-pexels) (2)

Scuola, si torna in classe senza smartphone: regole più severe sul comportamento

Redazione 16 Settembre 2025 - 15:35

Ultimissime

Csm, via libera alle nomine: nuovi presidenti a Prato, Bergamo e Trieste

Redazione 17 Settembre 2025 - 21:12

Etna Days 2025, edizione da record: tre giorni per celebrare i vini del vulcano

Redazione 17 Settembre 2025 - 18:35

Premio Alessi a Eleonora Abbagnato e Luca Parmitano: «Modelli per i giovani»

Redazione 17 Settembre 2025 - 16:35

Sicilia, emergenza abitativa: case sempre più care e redditi in calo

Redazione 17 Settembre 2025 - 15:35

Applausi per “I giorni di Napoli”: musica e parole per raccontare l’anima di Bellini

Redazione 17 Settembre 2025 - 14:41