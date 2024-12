Agrigento, successo del Concerto di Natale: oltre 3 milioni di telespettatori per “Il Volo”

Il concerto “Il Volo – Natale ad Agrigento”, trasmesso su Canale 5 la sera della Vigilia di Natale, ha incantato 3.070.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 22,7%. L’evento, registrato nella suggestiva cornice della Valle dei Templi, non solo ha regalato emozioni musicali, ma ha anche messo in risalto le bellezze di Agrigento, designata Capitale Italiana della Cultura 2025.

Tra i tanti commenti positivi, spicca quello di Annalisa Tardino, ex eurodeputata della Lega, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento per valorizzare il territorio: “Il Concerto di Natale è stato un’occasione straordinaria per mostrare le meraviglie di Agrigento e della Valle dei Templi al grande pubblico televisivo. Un successo che premia non solo le bellezze della nostra Sicilia, ma anche l’impegno di chi lavora ogni giorno per promuoverle.”

Tardino ha poi evidenziato il ruolo del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel rilancio delle infrastrutture al Sud: “Il Ministro Salvini ha sempre dimostrato un’attenzione particolare verso la Sicilia e il Sud Italia. Il suo impegno, testimoniato da progetti strategici come il Ponte sullo Stretto e il potenziamento delle reti ferroviarie e stradali, rappresenta un passo fondamentale per valorizzare al meglio il nostro territorio, rendendolo più accessibile e competitivo a livello nazionale e internazionale.”

Tra i risultati più importanti citati da Tardino spicca l’inaugurazione della Galleria sulla SS 640, nota come “Strada degli Scrittori”, in direzione A19, l’opera principale del secondo lotto dei lavori di adeguamento condotti da Anas. “È la galleria più grande della regione, costata oltre 200 milioni di euro: un’altra sfida vinta e un grande risultato raggiunto per la mobilità della Sicilia”, ha aggiunto Tardino, sottolineando l’importanza di questa infrastruttura per migliorare i collegamenti e promuovere lo sviluppo del territorio.

Non sono mancati i complimenti al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per la scelta di Agrigento come luogo simbolo: “Un ringraziamento a Renato Schifani per aver voluto Agrigento come palcoscenico di questo evento così importante. È attraverso decisioni come queste che la Sicilia rafforza il suo ruolo di protagonista nel panorama culturale italiano.”

Nonostante alcune polemiche legate alla registrazione estiva del concerto, con un dress code invernale che ha suscitato curiosità tra i telespettatori, l’evento ha riscosso grande apprezzamento, contribuendo a celebrare la città di Agrigento e il suo straordinario patrimonio artistico e culturale. Il concerto rappresenta un esempio di come la cultura, sostenuta da un’infrastruttura adeguata, possa essere un motore di sviluppo e di attrazione per la Sicilia.