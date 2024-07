Aeroporti: Schifani, “chiarezza sulle privatizzazioni”

“Il governo regionale ha deciso di stanziare 18 milioni di Fsc, su richiesta della Gesap, per il miglioramento del terminal dell’aeroporto di Palermo. Da un lato però la Regione finanzia, dall’altro Gesap è i suoi soci non recepiscono l’invito del governo alla privatizzazione”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a margine della presentazione della fermata De Gasperi del Passante di Palermo, ha risposto ai cronisti sul futuro dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. “Palermo e Catania sono gli unici aeroporti in tutta Italia che ancora sono in mano pubblica. Io sono convinto che il pubblico debba fare il pubblico e il privato il privato. Oggi come oggi esistono delle realtà di partenariato pubblico-privato in moltissimi aeroporti italiani che funzionano – ha aggiunto – Non si tratta di dare in mano ai privati. Si tratta di non esporre Gesap, se non si dovesse privatizzare, a un piano di investimenti da 50 milioni che chiede l’Enac. Dove li prenderà Gesap? Io credo che sia arrivato il tempo di fare chiarezza. Palermo e Catania vanno privatizzati o no? Alla luce del comportamento altrui, la Regione valuterà se è il caso o meno di investire senza poi essere ascoltata. Non c’è mai stato un tavolo. Con senso di responsabilità, noi confermiamo la nostra disponibilità ad investire ma tutto va visto sotto un profilo di collaborazione finanziario ma anche politico, istituzionale e, principalmente, nell’interesse dei cittadini”.

Continue Reading