San Gregorio di Catania, arrestano spacciatore con marijuana ed hashish

Arresto in Flagranza: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gravina di Catania hanno arrestato un 40enne incensurato di Motta Sant’Anastasia, sorpreso con sostanze stupefacenti.

Controllo Stradale: Durante un controllo, una Lancia Musa bianca è stata fermata per il comportamento sospetto del conducente.

Perquisizione e Ritrovamento: La perquisizione ha rivelato 37 dosi di marijuana e 25 dosi di hashish nascoste nell’auto, oltre a 400 euro in contanti.Convalida dell’Arresto: L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.

