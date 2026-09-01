Riposto, al via la distribuzione dei mastelli per la raccolta differenziata

A Riposto parte mercoledì 2 settembre la consegna dei mastelli al Centro comunale di raccolta, con carta d’identità e codice fiscale.

Da domani, mercoledì 2 settembre, prende il via a Riposto la distribuzione dei mastelli Riposto per la raccolta differenziata destinati ai cittadini. La consegna avverrà presso il Centro comunale di raccolta, dalle 7 alle 12.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, si inserisce in un percorso più ampio di riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata, con l’obiettivo di dotare le famiglie riposteresi degli strumenti necessari per una gestione più ordinata ed efficiente dei rifiuti domestici. La distribuzione dei mastelli era attesa da tempo dai cittadini, che finora hanno dovuto fare i conti con sistemi di conferimento meno strutturati.

Come e dove ritirare i mastelli

Per completare la procedura basterà presentarsi al centro con carta d’identità e codice fiscale. Sono i due documenti richiesti dall’amministrazione per identificare correttamente ogni nucleo familiare e assegnare i contenitori. Il rispetto di questa procedura consentirà agli uffici comunali di tenere un registro puntuale delle consegne effettuate, evitando disguidi o duplicazioni nell’assegnazione dei mastelli.

Gli orari scelti, dalle 7 alle 12, permettono ai cittadini di organizzare il ritiro prima degli impegni lavorativi quotidiani. L’amministrazione non ha ancora specificato se la distribuzione si concluderà in un’unica giornata o se prosegua nei giorni successivi, ma ha invitato chiunque non riesca a presentarsi domani a rivolgersi comunque al centro nelle giornate seguenti.

Le parole del sindaco

Il sindaco Davide Vasta ha commentato l’avvio della distribuzione: «Da domani diamo concretamente avvio a una fase importante per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata». Il primo cittadino ha aggiunto: «La distribuzione dei mastelli consentirà di ottimizzare l’organizzazione del conferimento e di rendere il servizio sempre più funzionale ed efficiente».

Vasta ha poi rivolto un invito diretto alla popolazione: «Invitiamo i cittadini a recarsi presso il Centro comunale di raccolta muniti dei documenti richiesti, così da poter effettuare il ritiro in modo semplice e ordinato».

L’appello dell’amministrazione

Il Comune chiede la collaborazione di tutti i residenti per far partire senza intoppi questa nuova fase del servizio di raccolta differenziata. L’amministrazione sottolinea come il coinvolgimento attivo della cittadinanza sia un elemento fondamentale per il successo dell’iniziativa, che punta a rendere Riposto un modello di riferimento nella gestione dei rifiuti urbani.

Chi non riuscirà a presentarsi domani potrà comunque rivolgersi al centro nei giorni successivi, sempre nella fascia oraria indicata. Resta comunque fondamentale, per tutti i cittadini interessati, munirsi in anticipo dei documenti richiesti per evitare inutili attese o la necessità di tornare una seconda volta al Centro comunale di raccolta.