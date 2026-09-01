Sortino, «Sulle orme di Lucia»: il libro arriva nella chiesa di Santa Sofia

Sortino, presentazione libro: la chiesa di Santa Sofia ospiterà giovedì 3 settembre, alle 19.30, l’incontro con il volume «Sulle orme di Lucia, per essere testimoni credibili», edito da San Paolo. L’appuntamento rientra nei festeggiamenti in onore della patrona Santa Sofia e arriva in un momento particolare per il culto della martire siracusana, dopo la peregrinatio del suo corpo in Sicilia nel 2024.

Un volume nato dalla peregrinatio di Santa Lucia

Il libro è curato da Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero e raccoglie parole, testimonianze e riflessioni di vescovi, sacerdoti e laici che hanno vissuto il passaggio del corpo della santa da Venezia alla Sicilia, due anni fa, come un momento di grazia. L’obiettivo dichiarato è far riscoprire la testimonianza di libertà e coraggio della martire, un invito a essere, oggi, testimoni credibili del Vangelo e costruttori di pace.

Il programma della serata a Sortino

L’iniziativa è stata organizzata da don Marco Pandolfo, parroco della chiesa di Santa Sofia. Ad aprire i saluti sarà il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato. Le riflessioni sono affidate al parroco della chiesa Madre di Carlentini, don Salvatore Siena, al direttore del settimanale «Cammino» Orazio Mezzio e al presidente del Collegio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Aldo Mantineo. Il dialogo con gli autori sarà condotto dalla giornalista Pia Parlato. La presentazione è promossa dalla parrocchia di Santa Sofia con il patrocinio del Comune di Sortino.

La precedente presentazione a Carlentini

Il libro era già stato presentato nei giorni scorsi a Carlentini, a Palazzo Matarazzo, nell’ambito dei festeggiamenti per Santa Lucia, patrona della città. L’evento è stato organizzato dalla famiglia Matarazzo insieme alla parrocchia della chiesa Madre, alla Deputazione e ai devoti locali. Ad aprire i saluti sono stati Giuseppe Matarazzo, il presidente della Fondazione Deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa Sebastiano Ricupero, il presidente dei Devoti di Santa Lucia di Carlentini Salvatore Calanni e il presidente della Pro Loco Amedeo Seguenzia. Sono intervenuti anche il presidente della deputazione Nicolò Culò e l’ex presidente dei Devoti Salvatore Fazio.

Le parole del sindaco di Carlentini

Durante l’incontro il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, ha ricordato l’emozione legata alla presenza del corpo della santa in città. «La presenza del corpo di Santa Lucia a Carlentini è stato un privilegio e un onore, ma anche un momento emotivamente intenso vissuto con commozione che porteremo sempre nel nostro cuore» ha detto. «La presenza del corpo nella nostra comunità, che da 405 anni celebra Santa Lucia come patrona, avvocata e protettrice, ha rinnovato in tutti noi la fede e la devozione».

Nel corso della serata l’attrice Anna Vinci ha letto alcune testimonianze contenute nel volume, mentre il dialogo con gli autori è stato condotto dalla giornalista Cenzina Salemi.