Paternò, ruba lo smartphone e lo formatta: tradito dall’identità, 22enne finisce ai domiciliari

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 02 Febbraio 2026 - 11:37

Arresto lampo a Paternò: i Carabinieri del Nucleo Radiomobile rintracciano in poche ore un 22enne accusato di aver rubato uno smartphone in piazza Regina Margherita.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò hanno individuato e arrestato un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile del furto di un cellulare avvenuto in pieno centro cittadino. La vittima, che ha lanciato l’allarme tramite il 112 Numero Unico di Emergenza, è stata in grado di fornire l’identità precisa del ladro, permettendo ai militari di stringere il cerchio in tempi brevissimi.

Raggiunto presso la propria abitazione, il giovane ha consegnato spontaneamente l’apparecchio, tentando di giustificare l’accaduto come uno “scherzo” finito male. Tuttavia, i rilievi effettuati dai Carabinieri hanno smentito la versione del ragazzo: lo smartphone, sebbene integro esternamente, era stato già completamente formattato, con la conseguente cancellazione di tutti i dati personali della proprietaria. Tale operazione ha reso vana la giustificazione del 22enne, evidenziando il dolo dell’azione.

Sulla base degli indizi raccolti, per il giovane è scattato l’arresto con l’ipotesi di reato di furto. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento, disponendo per l’indagato la misura degli arresti domiciliari. Il telefono cellulare, dopo le verifiche di rito, è stato restituito dai Carabinieri alla legittima proprietaria. Rimane ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a un’eventuale condanna definitiva.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Tags: , , , , , , , ,

Telecamere non autorizzate e visite mediche saltate: denunciato un imprenditore ad Aci Sant’Antonio

Redazione 02 Febbraio 2026 - 11:25

Ciclone Harry, a Riposto scatta il controllo hi-tech del sottosuolo: lungomare chiuso per rischio crolli

Redazione 02 Febbraio 2026 - 09:45

Ciclone Harry, Falcone a Marina di Cottone: “Chiederemo il Fondo di solidarietà UE e proroga concessioni”

Redazione 02 Febbraio 2026 - 08:23

Ottanta chili di mandarini per i bimbi: la lezione di terra e fiducia di Salvatore Cristaldi

Redazione 02 Febbraio 2026 - 08:09

Tempesta sull’Etna, salvata una famiglia bloccata in auto: strade chiuse e stazioni turistiche isolate

Redazione 02 Febbraio 2026 - 07:54

Pistola con matricola abrasa nel contatore elettrico: blitz delle Volanti nel quartiere Monte Po

Redazione 01 Febbraio 2026 - 14:58

Ultimissime

Paternò, ruba lo smartphone e lo formatta: tradito dall’identità, 22enne finisce ai domiciliari

Redazione 02 Febbraio 2026 - 11:37

Blitz a San Cristoforo, il video del fortino blindato: arrestati due spacciatori tra crack e telecamere

Redazione 02 Febbraio 2026 - 11:32

Telecamere non autorizzate e visite mediche saltate: denunciato un imprenditore ad Aci Sant’Antonio

Redazione 02 Febbraio 2026 - 11:25

Ciclone Harry, a Riposto scatta il controllo hi-tech del sottosuolo: lungomare chiuso per rischio crolli

Redazione 02 Febbraio 2026 - 09:45

L’Invisibile fiction Rai 1 Matteo Messina Denaro quando va in onda cast puntate trama

Redazione 02 Febbraio 2026 - 09:40