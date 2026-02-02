Telecamere non autorizzate e visite mediche saltate: denunciato un imprenditore ad Aci Sant’Antonio

Controlli straordinari ad Aci Sant’Antonio: i Carabinieri e il NIL denunciano un imprenditore per violazioni sulla sicurezza del lavoro e l’installazione di sistemi di videosorveglianza non autorizzati.

Nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione del gioco d’azzardo, i Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catania, hanno eseguito un’ispezione presso un esercizio commerciale locale. L’attività ispettiva ha portato al deferimento in stato di libertà del titolare dell’attività, un uomo di 35 anni residente a Pedara, per gravi inadempienze riguardanti la sicurezza e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Le irregolarità riscontrate dai militari riguardano in primo luogo l’omessa sottoposizione dei dipendenti alle visite mediche obbligatorie, un requisito fondamentale per la sorveglianza sanitaria e la prevenzione dei rischi professionali. Inoltre, è stata accertata l’attivazione di un impianto di videosorveglianza privo delle necessarie autorizzazioni. Secondo quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, infatti, l’uso di strumenti di controllo a distanza è ammesso solo previa autorizzazione degli organi competenti e nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza dei lavoratori.

Sulla base degli indizi raccolti, l’imprenditore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Le autorità hanno ribadito che per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di monitoraggio volta a garantire il rispetto delle normative vigenti e la protezione dei lavoratori nel comprensorio catanese.

