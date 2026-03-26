Misterbianco, arrestato 44enne per maltrattamenti: decisiva la chiamata della figlia minorenne

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Redazione 26 Marzo 2026 - 13:21

Misterbianco, bambina chiama il 112: «Papà sta picchiando mamma». L’intervento dei carabinieri mette fine a un incubo durato 18 anni: arrestato un 44enne per maltrattamenti in famiglia dopo l’ennesima aggressione tra le mura domestiche.

Una telefonata coraggiosa al Numero unico di emergenza ha interrotto una spirale di violenza che si protraeva da quasi due decenni a Misterbianco, in provincia di Catania. “Papà sta picchiando mamma”: con queste parole una minorenne ha chiesto aiuto agli operatori, consentendo l’invio immediato dei carabinieri della tenenza locale presso l’abitazione familiare. Sul posto, i militari hanno tratto in arresto un uomo di 44 anni con l’accusa di gravi e reiterati maltrattamenti in famiglia.

L’attivazione del Codice rosa e il racconto della vittima

Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato la donna in stato di shock a seguito dell’aggressione appena subita. La vittima è stata prontamente trasportata in ospedale, dove è stato attivato l’iter previsto dal Codice rosa per garantire la massima assistenza e protezione. Una volta posta in sicurezza e lontana dal suo aggressore, la donna ha trovato la forza di denunciare una realtà drammatica: i maltrattamenti e le violenze da parte del compagno andavano avanti ininterrottamente da ben 18 anni.

Contrasto alla violenza di genere nel territorio etneo

L’episodio odierno del 26 marzo 2026 sottolinea ancora una volta l’importanza della tempestività nelle segnalazioni, anche da parte dei testimoni più fragili come i minori. L’arresto del 44enne rappresenta l’esito di un intervento coordinato volto a stroncare condotte criminali che, nel silenzio delle mura domestiche, segnano profondamente la vita delle vittime per intere generazioni.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

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