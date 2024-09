Il Sindaco Domenico Caggegi si batte per il futuro del trasporto pubblico a Valverde

Si è tenuta una riunione cruciale per il futuro del trasporto pubblico locale, alla quale hanno partecipato figure chiave del settore e rappresentanti delle amministrazioni locali presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. L’incontro, fortemente voluto e convocato dal sindaco di Valverde, Domenico Caggegi, ha rappresentato un momento di svolta per affrontare le criticità che da tempo affliggono il sistema di trasporto pubblico.

Domenico Caggegi, conosciuto per essere sempre vicino alla comunità e al servizio di ogni singolo cittadino, ha lavorato duramente mantenendo un dialogo costante con la Regione Sicilia per migliorare i servizi della sua amata Valverde. La sua determinazione e l’approccio concreto hanno portato all’organizzazione di questo incontro strategico, mirato a trovare soluzioni per i problemi che ostacolano l’efficienza del trasporto pubblico locale.

Alla riunione hanno partecipato anche il sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca, l’architetto Carmelo Ricciardo, direttore del Servizio Trasporti della Regione Sicilia, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò. Il dibattito si è concentrato su un tema di fondamentale importanza per i cittadini siciliani: il miglioramento del trasporto pubblico, con particolare attenzione alle necessità di studenti e pendolari.

Questo incontro rappresenta il culmine di oltre un anno di impegno delle amministrazioni locali, dedicate a risolvere le problematiche che hanno compromesso l’efficienza del trasporto pubblico. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla crisi economica che ha colpito l’AST (Azienda Siciliana Trasporti), la cui gestione inefficiente ha causato disservizi, ritardi e sospensioni delle tratte più importanti.

Dalla riunione è emersa una decisione significativa: la Regione interverrà direttamente nella gestione del trasporto pubblico, affidando il servizio a una nuova compagnia selezionata per garantire continuità e qualità. La nuova compagnia si occuperà delle tratte principali, assicurando un servizio regolare e affidabile per studenti e pendolari. I dettagli relativi alla compagnia selezionata, alle tratte e agli orari precisi del nuovo servizio saranno comunicati nelle prossime settimane.

Il sindaco Caggegi ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse istituzioni e il valore del lavoro di squadra. Il sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca, ha condiviso l’entusiasmo del collega di Valverde, definendo questo risultato “una vittoria per tutti i cittadini”. Anche l’architetto Carmelo Ricciardo ha svolto un ruolo fondamentale, coordinando tecnicamente gli interventi necessari.