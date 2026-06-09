Grande distribuzione, il marchio Action apre il primo punto vendita in Sicilia

Il colosso olandese Action debutta in Sicilia con l’apertura del suo primo punto vendita a Biancavilla, in provincia di Catania. Lo store, che inaugurerà giovedì 11 giugno, segna lo sbarco ufficiale dell’insegna nell’Isola, nell’ambito di un massiccio piano di espansione nel Mezzogiorno supportato dall’imminente attivazione di un secondo polo logistico a Ferentino.

Il mercato della grande distribuzione nell’Isola si arricchisce di un nuovo e importante attore internazionale. Giovedì 11 giugno, il discount non alimentare olandese Action aprirà i battenti nel comune di Biancavilla, sancendo il proprio ingresso strategico nel territorio siciliano. La multinazionale, che ha preferito l’Isola a contesti geografici come la Corsica o la Sardegna per questo specifico debutto, prosegue una campagna di sviluppo commerciale nel Mezzogiorno avviata sotto la direzione del general manager per l’Italia, Maurizio Oprandi. Per sostenere i flussi di approvvigionamento legati alla crescita meridionale, l’azienda inaugurerà il prossimo 19 giugno un secondo polo logistico permanente a Ferentino, in provincia di Frosinone, che affiancherà l’attuale centro distributivo di Novara.

La strategia della ceo globale Hajji e i numeri del brand

La nuova struttura di Biancavilla rappresenta il 231° punto vendita della rete nazionale, a cinque anni esatti dall’arrivo del marchio in Italia. Il piano ricalca le linee programmatiche tracciate dalla ceo globale del gruppo, Hajir Hajji, la quale aveva preannunciato l’obiettivo di raddoppiare la presenza commerciale sul territorio italiano. Nel dettaglio, la penetrazione nel Sud Italia ha già fatto registrare l’apertura di dieci negozi in Puglia, sedici in Campania e cinque in Calabria.

Lo store catanese si svilupperà su una superficie di oltre 845 metri quadrati, proponendo la formula commerciale che caratterizza il brand: una selezione merceologica di 6 mila prodotti suddivisi in 14 categorie (tra cui articoli per la casa, giardinaggio, fai-da-te e giocattoli), con l’inserimento di 150 novità settimanali. Il posizionamento tariffario prevede che oltre due terzi dell’assortimento sia commercializzato a un prezzo inferiore ai 2 euro.

I piani futuri: raddoppio a Belpasso e Catania

Le linee di sviluppo per il mercato siciliano sono state confermate dai vertici della filiale italiana. La pianificazione commerciale prevede un consolidamento immediato sul territorio etneo: il prossimo 25 giugno verranno infatti inaugurati contemporaneamente un secondo e un terzo punto vendita, dislocati rispettivamente a Belpasso e nel capoluogo di Catania.

L’allargamento della rete di vendita risponde anche alle attuali dinamiche macroeconomiche che influenzano la capacità di spesa delle famiglie. I vertici aziendali hanno evidenziato come i consumatori italiani mostrino una forte attenzione al rapporto tra qualità e prezzo, oltre a una crescente sensibilità verso la sostenibilità ambientale dei prodotti. Per intercettare tale domanda, la catena ha già provveduto a ridurre i listini di quasi mille articoli, confermando la volontà di mantenere una politica di prezzi bassi per consolidare la propria quota di mercato a livello nazionale.