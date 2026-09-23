Controlli Polizia Locale Riposto, 35 violazioni al mercato

Posti di blocco fissi e mobili nell’area del mercato di via Pier Santi Mattarella: controllati 60 veicoli e cinque ambulanti, due irregolari.

Sessanta veicoli controllati, 35 violazioni accertate e quasi 6000 euro di sanzioni: è il bilancio dei controlli della Polizia Locale nell’area del mercato settimanale di via Pier Santi Mattarella, a Riposto. L’operazione, condotta nella mattinata di ieri su disposizione del comandante Orazio Giovanni Vecchio, ha previsto posti di blocco fissi e mobili con agenti in divisa e in borghese.

Cosa è stato controllato

Gli agenti hanno verificato documenti di guida, coperture assicurative e regolarità dei mezzi in circolazione, oltre al rispetto delle norme del Codice della Strada. Parallelamente sono stati controllati anche cinque ambulanti presenti nell’area del mercato: due sono risultati irregolari.

Le violazioni accertate

Tra le infrazioni contestate figurano il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, l’uso del cellulare durante la guida, l’assenza di copertura assicurativa, la patente scaduta, la sosta irregolare e l’occupazione abusiva del suolo stradale. Alle sanzioni si sono aggiunte decine di punti patente decurtati. Nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria gli agenti hanno proceduto a un sequestro probatorio e a una denuncia.

Le parole del sindaco

Il sindaco Davide Vasta commenta l’operazione: «Questi controlli hanno un obiettivo preciso: aumentare la sicurezza e garantire il rispetto delle regole. La presenza della Polizia Locale, anche attraverso controlli in borghese e posti di controllo mirati, rappresenta un importante presidio di legalità. Vogliamo che chi percorre le nostre strade, chi lavora e chi frequenta i nostri mercati possa farlo in condizioni di maggiore sicurezza. Ringrazio il comandante Vecchio e tutti gli agenti per il lavoro svolto e per l’impegno quotidiano a tutela della nostra comunità».