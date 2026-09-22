Aggressione poliziotti San Cristoforo, tre feriti a Catania

Tre poliziotti della squadra mobile della Questura di Catania sono stati aggrediti con caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga nel rione San Cristoparo, uno dei quartieri della città storicamente noti per lo spaccio. L’episodio risale a ieri, quando gli agenti stavano effettuando un controllo in una piazza di spaccio del quartiere.

Le conseguenze per gli agenti feriti

Uno dei tre poliziotti ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma facciale. Gli altri due hanno subito contusioni e traumi vari. Per tutti e tre la prognosi è di 15 giorni ciascuno.

L’intervento dei rinforzi

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie di polizia per soccorrere i colleghi e interrompere l’aggressione. Durante questa fase dell’intervento sono state fermate tre persone, poi arrestate e condotte in carcere.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.