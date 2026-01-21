Carabinieri Riposto: denunciato 32enne per detenzione di stupefacenti durante i controlli ai domiciliari

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 21 Gennaio 2026 - 14:02

Nonostante fosse già agli arresti domiciliari per droga, un 32enne di Riposto continuava l’attività di spaccio: scoperto durante un controllo di routine.

Credeva di poter agire indisturbato tra le mura domestiche, ma la sua attività illecita è stata interrotta dai Carabinieri della Stazione di Riposto. Un uomo di 32 anni è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, al termine di un controllo mirato presso la sua abitazione situata nei pressi del centralissimo Corso Italia.

L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari dallo scorso giugno, proprio a causa di precedenti reati in materia di droga. Durante una verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare, i militari hanno notato una situazione sospetta: in casa era presente una giovane di 23 anni che, con fare impacciato, tentava di sistemare alcune suppellettili.

L’atteggiamento nervoso e le informazioni pregresse raccolte dagli investigatori, che descrivevano il 32enne come ancora attivo sulla piazza dello spaccio, hanno spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo con una perquisizione. L’intuizione si è rivelata fondata: su un mobile, proprio dove la ragazza stava armeggiando, sono state rinvenute due bustine contenenti complessivamente 10 grammi di cocaina.

Vistosi scoperto, l’indagato ha consegnato spontaneamente anche una dose di marijuana che nascondeva nella stanza da letto della madre. La perquisizione ha portato inoltre al ritrovamento di un barattolo contenente ritagli di plastica, materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi da vendere al dettaglio.

Disclaimer: L’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Onde in casa e vie di fuga bloccate: poliziotti portano in salvo un’anziana disabile a Stazzo

Redazione 21 Gennaio 2026 - 14:11

Evasione dai domiciliari a Misterbianco: 60enne sorpreso su una barca in strada

Redazione 20 Gennaio 2026 - 12:48

Cardillo scende in campo: «Mascali merita una coalizione libera»

Redazione 20 Gennaio 2026 - 07:51

Randazzo elezioni 2026: polemica per il mega cartellone sulla SS 120

Redazione 19 Gennaio 2026 - 15:01

Gravina di Catania, controlli sulla detenzione delle armi: un denunciato

Redazione 17 Gennaio 2026 - 15:23

Raccolti 6mila euro per l’ospedale di Gaza dalla Diocesi di Acireale

Redazione 14 Gennaio 2026 - 08:27

Ultimissime

Onde in casa e vie di fuga bloccate: poliziotti portano in salvo un’anziana disabile a Stazzo

Redazione 21 Gennaio 2026 - 14:11

Carabinieri Riposto: denunciato 32enne per detenzione di stupefacenti durante i controlli ai domiciliari

Redazione 21 Gennaio 2026 - 14:02

Welfare e carriere, Crédit Agricole premiata ancora: è Top Employer da 18 anni

Redazione 21 Gennaio 2026 - 12:58

Mareggiata killer: crolli e paura tra Catania e Acireale, attivata la macchina degli aiuti

Redazione 21 Gennaio 2026 - 12:32

San Vito Lo Capo, il Calampiso cambia volto: pronti 100 milioni per il resort ultra-luxury

Redazione 21 Gennaio 2026 - 10:46