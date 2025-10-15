Sanità, sei in debito col fisco: alcune prestazioni NON sono più gratuite, devi versare 40€ su questo IBAN

Allarme in Lombardia arrivano messaggi sul pagamento delle prestazioni sanitarie: ecco cosa si cela dietro l’avviso

È in corso una campagna di phishing che prende di mira le caselle di posta elettronica di numerosi cittadini della Lombardia. I messaggi ingannevoli riguardano presunti mancati pagamenti per prestazioni sanitarie, tentando di sfruttare la fiducia dei destinatari nei confronti del sistema sanitario regionale. Le autorità invitano tutti a prestare attenzione e a non cadere nei tranelli.

I messaggi inviati provengono da una sedicente società di recupero crediti e hanno come oggetto: “Richiesta di saldo debito – nome e cognome”. All’interno vengono elencate prestazioni sanitarie e ricette mediche effettivamente emesse dai medici curanti dei destinatari. Questo dettaglio aumenta l’apparenza di autenticità, rendendo la truffa particolarmente insidiosa.

Il contenuto del messaggio invita a regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso un versamento, mediamente pari a circa 40 euro, su un conto corrente estero identificato da un IBAN spagnolo. Il meccanismo è semplice ma efficace: i truffatori cercano di indurre ansia e senso di urgenza, spingendo i cittadini a pagare senza verificare l’effettiva legittimità della richiesta.

Ci sono diversi elementi che dovrebbero mettere in guardia i destinatari. Prima di tutto, nessuna azienda di recupero crediti legittima invia richieste di pagamento tramite email con IBAN esteri. In secondo luogo, le comunicazioni ufficiali delle strutture sanitarie non richiedono pagamenti immediati attraverso canali non certificati. Infine, l’oggetto generico e la pressione psicologica sono tipici segnali di phishing.

Le conseguenze della truffa

Chi dovesse cadere nel tranello rischia di perdere denaro senza alcuna possibilità di recupero. Oltre alla perdita economica, esiste anche il pericolo di fornire involontariamente dati personali o bancari ai truffatori, aumentando il rischio di ulteriori frodi o furti d’identità. È fondamentale non aprire link sospetti né scaricare eventuali allegati presenti nel messaggio.

La prevenzione è la misura più efficace contro il phishing. È consigliabile verificare sempre l’origine del mittente e contattare direttamente gli uffici competenti prima di effettuare qualsiasi pagamento. Non bisogna mai seguire le istruzioni presenti in email sospette e, se si nutre qualche dubbio, è bene rivolgersi agli enti ufficiali per confermare la legittimità della richiesta.

Segnalazioni alle autorità

Per contrastare efficacemente queste truffe, i cittadini sono invitati a segnalare ogni tentativo di phishing. La Polizia di Stato, attraverso il sito ufficiale della Polizia Postale, mette a disposizione strumenti per denunciare i messaggi sospetti. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per identificare i truffatori e proteggere gli altri utenti.

Questa nuova campagna dimostra come i criminali informatici sappiano sfruttare informazioni reali, come prestazioni sanitarie effettivamente erogate, per rendere credibili i loro inganni. La prudenza e la verifica delle informazioni sono strumenti essenziali per difendersi. Non bisogna mai farsi prendere dal panico e ricordare che le istituzioni ufficiali non chiedono mai pagamenti su conti esteri tramite email.