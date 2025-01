PIN, se anche il tuo è in questa lista cambialo subito: un hacker ci mette 30 secondi a entrare sul tuo conto

Attenzione al tuo PIN. Senza saperlo potrebbe essere all’interno di una ‘lista nera’ e diventare pane per i denti degli hacker.

Pensi che il PIN di sblocco del tuo telefono, della tua carta o del tuo pc siano veramente sicuri? Se utilizzi uno dei più comuni, potresti essere un obbiettivo facile per gli hacker di tutto il mondo. A spiegarlo è stata una recente ricerca e, proprio per questo, non dovresti più sottovalutare la questione.

Ma ecco dunque i PIN che dovresti assolutamente cambiare e quelli che, al contrario, dovresti tenere.

Immaginati un giorno che il tuo dispositivo elettronico o la tua carta di credito vengano rubati; i ladri, per cercare di sbloccarli, proveranno sicuramente i PIN più comuni, per accedere così alle tue informazioni personali. Una recente analisi ha spiegato quali sono i numeri più facili da indovinare e come, al contrario, proteggersi dai malviventi di tutto il mondo.

Purtroppo si tratta di una questione che non dovresti più sottovalutare, per non rischiare di lasciare le tue cose private in mano ad un qualsiasi ladro.

Quali sono i PIN più comuni

A condurre questo studio è stato un’analista di nome Nick Berry, il quale ha rivelato che il 27% dei PIN utilizzati in tutto il mondo è veramente facile da indovinare. Al primo posto troviamo sicuramente 1234 e seguire 1111, 0000 e 1212. La ripetizione dello stesso numero per quattro volte e le sequenze alternate come 1313, sono tra le preferite delle persone in tutto il mondo. Purtroppo però, se stai utilizzando uno di questi numeri, probabilmente sarai una preda facile per gli hacker. Ma perché quasi tutti prediligono questi PIN? La maggior parte delle persone sceglie sempre numeri facili da ricordare, come la data di nascita o queste sequenze appena elencate.

Al contrario di quanto detto adesso, esistono invece delle combinazioni intelligenti per non essere fregati.

Come dire ciao ciao ai truffatori

Sempre secondo questa analisi, i PIN più sicuri sono quelli meno popolari. Il numero meno utilizzato è 8068, con solo 25 occorrenze su 3,5 milioni. Anche 9045, 8438, 0439 e 7063, possono essere delle valide alternative per dire ciao ciao ai truffatori. Per una protezione ancora maggiore, potresti attivare anche l’autentificazione a due fattori. Con essa dovrai infatti sbloccare il tuo dispositivo con dei dati biometrici, come ad esempio le impronte digitali o il riconoscimento facciale.

Insomma, ricordati sempre che usare un PIN sicuro è solo il primo passo per evitare che i nostri dati vengano rubati dai malviventi di tutto il mondo.