Contatore, dilaga la truffa del codice POD: lo stanno chiedendo a tutti | Non cascarci come una pera cotta

Dilaga la truffa del codice POD per il contatore, lo stanno chiedendo a tutti. Non fatevi cogliere impreparati e soprattutto non cascateci.

Viviamo in una realtà dove fidarsi è bene, ma non fidarsi è ancora meglio. Purtroppo oggi giorno bisogna essere diffidenti anche per le più piccole e innocenti azioni, in quanto, anche una semplice informazione per strada è diventata motivo di rapina.

Per questo motivo, bisognerebbe sempre bilanciare la nostra buona fede e anche il nostro buon cuore. Prima di credere a spada tratta a tutto quello che ci dicono o ci chiedono, sarebbe meglio contare fino a 10 e valutare sempre la situazione. Mai avere fretta di agire oggi giorno, in determinati contesti ovviamente.

La truffa del codice POD è una di quelle per cui fareste meglio a essere sicuri dell’identità del vostro interlocutore. Ve lo chiedono per il contatore e vi trovate con varie conseguenze negative, per questo motivo fareste meglio a non cascarci.

Una truffa che sta dilagando

Oltre alla truffa del codice POD di cui vi parleremo a breve, c’è anche un’altra frode che sta diventando purtroppo molto utilizzata dai delinquenti, ed è la truffa del sì. In pratica, un falso interlocutore telefonico, vi contatta, facendosi passare per un addetto del vostro gestore, che sia quello telefonico o delle altre varie forniture e facendovi specifiche domande, vi spinge a dire parole quali: “sì”, “accetto”, “confermo” e così via.

Una volta registrate, le applicheranno all’accettazione telefonica di un nuovo contratto e così loro avranno ottenuto le provvigioni su una nuova utenza attivata e voi vi ritroverete con un gestore di cui non sapete nulla, vedendovi recapitare bollette anche di un certo spesso, in base al pacchetto che vi hanno attivato. In questo caso, non solo dovrete poi disdire con l’attuale gestore, pagando i vari costi, ma dovrete fare una nuova richiesta a quello vecchio, dovendo così pagare il riallaccio.

La truffa del codice POD

Tra le varie azioni illecite telefoniche più gettonate, c’è senza ombra di dubbio, la truffa del codice POD. Basta una sola domanda verso il vostro contatore e vi ritroverete con una nuova utenza attiva, senza neanche esservene resi conto. Non fatevi imbrogliare, per questo oggi vogliamo mettervi in guardia.

Dunque, il codice POD, è un codice alfanumerico di circa 15 cifre, che identifica il tuo contatore e la tua utenza. Nel momento in cui decidiate di cambiare gestore, sulla bolletta, verrà modificato soltanto il nome del vostro fornitore, ma il POD resterà sempre il medesimo. Se al telefono qualcuno dovesse chiedervelo, sappiate che con quel numero, potranno tranquillamente avere accesso a tutti i vostri dati e in pochi istanti cambiare utenza, portando il vostro nome in un altro gestore. A questo punto avrete poi tutti gli oneri della truffa del sì. Per questo motivo, fate sempre molta attenzione e non rilasciate mai i vostri dati personali, se non sapete con chi state parlando. Contattate sempre voi i numeri ufficiali e ricordatevi che i veri operatori non vi chiederanno mai queste informazioni.