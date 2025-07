Codice della strada, passa la legge del SILENZIO: in auto vietato aprire bocca | OBBLIGATORIO ignorare il conducente, 344€ la sanzione

Alcoltest al passeggero e responsabilità in auto, cosa prevede davvero la legge e cosa rischia il conducente

Una domanda che tutti prima o poi si sono posti: la polizia può sottoporre il passeggero all’alcoltest? La risposta è chiara: no. L’etilometro serve esclusivamente per accertare la guida in stato di ebbrezza e non può essere utilizzato nei confronti di chi non è alla guida. La legge, infatti, punisce l’ubriachezza solo quando questa avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico, e comunque con una sanzione amministrativa, non penale. Essere ubriachi in auto, se non si guida, non è quindi di per sé una violazione.

Questo spunto ci permette di affrontare un tema più ampio: può il conducente essere sanzionato per un comportamento scorretto del passeggero? In generale, la risposta è negativa. La responsabilità amministrativa segue il principio della personalità: ciascuno risponde per le proprie azioni. Se un passeggero commette una violazione, sarà lui a doverne rispondere, e non l’automobilista. Esistono però delle eccezioni, soprattutto quando sono coinvolti dei minori o comportamenti che interferiscono con la guida sicura.

Una delle violazioni più comuni tra i passeggeri è il mancato utilizzo della cintura. La legge è molto chiara: anche chi siede dietro deve allacciarla. Tuttavia, in caso di controllo, l’agente è tenuto a sanzionare il trasgressore e non il conducente. L’unico caso in cui l’autista risponde anche per il passeggero è quando quest’ultimo è minorenne. In quella circostanza, la responsabilità ricade su chi guida, con una sanzione che può colpire entrambi.

Un’altra abitudine spesso osservata è quella del passeggero che poggia i piedi sul cruscotto. Sebbene non esista una norma che lo vieti espressamente, questa condotta può essere interpretata come contraria alla sicurezza. Se limita il campo visivo del conducente o ne ostacola i movimenti, scattano le sanzioni che posso andare da 41 a 169 euro. In tal caso, possono essere elevate due multe distinte: una al conducente per non aver garantito la sicurezza e una al passeggero per la sua condotta impropria.

Gomiti o arti fuori dal finestrino

Anche tenere il gomito fuori dal finestrino è una pratica che può costare caro. La normativa prevede che nessuna parte del corpo debba sporgere dalla sagoma del veicolo. Il passeggero che trasgredisce viene sanzionato con una multa da 85 a 338 euro, ma l’autista non ne è responsabile, a meno che non compia la stessa azione. La legge distingue con precisione i ruoli all’interno dell’abitacolo, e ogni trasgressore deve rispondere delle proprie condotte.

In caso di incidente, il discorso cambia. Il passeggero ha sempre diritto al risarcimento, indipendentemente dalla responsabilità dell’autista nella dinamica del sinistro. Tuttavia, se quest’ultimo ha agito con imprudenza o violato le regole stradali causando lesioni, può incorrere anche in responsabilità penale. In questi casi, il conducente può essere accusato di lesioni personali colpose, con tutte le conseguenze del caso.

Il passeggero non risponde degli illeciti del conducente

Se è raro che il conducente sia punito per le condotte del passeggero, il contrario non avviene mai. Il passeggero non ha responsabilità alcuna se chi guida viola il Codice della Strada, guida ubriaco o sotto effetto di stupefacenti. L’unico caso in cui potrebbe esserci coinvolgimento è se il passeggero istiga, costringe o favorisce attivamente una condotta illecita, ma si tratta di fattispecie estremamente rare e complesse da dimostrare.

La legge tutela con chiarezza i ruoli e le responsabilità in auto. Ogni passeggero deve osservare le norme di sicurezza e ogni conducente deve garantire che la guida avvenga in condizioni ottimali. Ma la responsabilità personale resta il principio cardine del nostro ordinamento: ciascuno risponde per sé. Ecco perché è fondamentale, prima ancora che per paura della multa, agire sempre con buon senso e rispetto delle regole.