Caffè: addio all’amata abitudine quotidiana, devi smettere subito e fare esattamente il contrario | Al bar sbagliano tutti

Carolina Falco 25 Settembre 2025 - 21:35

Caffè espresso (cataniaoggi.it-pexels)

Il caffè e la salute dei denti, un equilibrio difficile da trovare, scopri il trucco per limitare i danni allo smalto

Il caffè è la seconda bevanda più consumata al mondo, apprezzata non solo per il gusto ricco e aromatico, ma anche per la sua capacità di fornire energia grazie alla caffeina. Molti lo scelgono come compagno della routine quotidiana o come stimolo nelle ore di lavoro. Tuttavia, il suo consumo regolare porta con sé anche conseguenze sulla salute dei denti, dovute principalmente alla presenza di acidi naturali e, spesso, zuccheri aggiunti.

La principale causa dell’acidità del caffè è la presenza di acidi clorogenici, che conferiscono alla bevanda il caratteristico sapore aspro. Il pH del caffè varia tra 4,5 e 6,0, rendendolo leggermente acido ma sufficiente a influire sullo smalto dei denti nel tempo. La tostatura e la tipologia del caffè incidono sul livello di acidità, e l’aggiunta di zuccheri o dolcificanti artificiali amplifica l’effetto erosivo. Questi zuccheri vengono fermentati dai batteri presenti in bocca, che producono ulteriori acidi capaci di danneggiare lo smalto.

Gli acidi presenti nel caffè possono favorire l’erosione dello smalto dentale, indebolendo la barriera protettiva naturale dei denti. Uno smalto sottile e compromesso si rompe più facilmente, rendendo i denti più vulnerabili a danni ulteriori. La combinazione di caffè acido e zuccheri aumenta il rischio di erosione, soprattutto per chi consuma più tazze al giorno o predilige bevande molto zuccherate.

Con lo smalto eroso, i denti diventano più sensibili a stimoli esterni come cibi caldi, freddi o acidi. Questa sensibilità può manifestarsi come fastidio durante la masticazione o dolore improvviso al contatto con temperature estreme. La sensibilità dentale è spesso un primo segnale di danni dovuti al consumo regolare di caffè, indicando la necessità di adottare strategie preventive.

Discromia e macchie

Il caffè è noto anche per la sua capacità di macchiare i denti. I tannini presenti nella bevanda si legano allo smalto, causando discromia e alterando il colore naturale dei denti. La macchia non è solo estetica: con il tempo, può rendere più visibili altri segni di usura dello smalto e richiedere interventi cosmetici o pulizie dentali professionali.

Il consumo di caffè zuccherato aumenta il rischio di carie. Gli zuccheri alimentano i batteri della bocca, i quali producono acidi che, uniti all’erosione dello smalto, favoriscono la formazione di cavità e placca dentale. La combinazione di erosione acida e zuccheri rende i denti più suscettibili a problemi gengivali e alla necessità di interventi odontoiatrici più frequenti.

Caffè e bicchiere d’acqua (cataniaoggi.it-pexels)

Strategie di protezione

Per ridurre i danni, è consigliabile limitare la quantità di caffè consumata, usare una cannuccia per evitare il contatto diretto con i denti. È utile anche bere un bicchiere d’acqua non prima, ma dopo aver preso il caffè. Evitare dolcificanti e zuccheri aggiunti e attendere almeno 30 minuti prima di lavarsi i denti dopo aver bevuto caffè aiuta a proteggere lo smalto ammorbidito dagli acidi.

Il caffè resta una bevanda amata in tutto il mondo, ma non va trascurato il suo effetto sulla salute dentale. Adottando abitudini preventive come bere con moderazione, risciacquare la bocca e limitare zuccheri, è possibile godere del gusto e dell’energia del caffè senza compromettere i denti. Mantenere uno smalto sano e prevenire macchie e sensibilità dovrebbe essere una priorità per chi desidera conciliare piacere e salute orale.

